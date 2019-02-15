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糾纏逾20年 江國慶案大事記

2019-02-15 20:33中央社 台北15日電

國防部因江國慶案補償江家新台幣1億300多萬元，轉而向前空軍作戰司令部司令陳肇敏...
國防部因江國慶案補償江家新台幣1億300多萬元，轉而向前空軍作戰司令部司令陳肇敏等人求償。 記者鄭超文／攝影
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國防部因江國慶案補償江家新台幣1億300多萬元，轉而向前空軍作戰司令部司令陳肇敏等人求償。最高法院今天駁回陳肇敏等人上訴，陳肇敏等5人判賠國防部5957萬元確定。

以下是全案相關大事記。

--85年9月12日，空軍作戰司令部發生5歲謝姓女童遭性侵殺害案。

--85年11月1日，軍事檢察官認定性侵殺害女童的嫌犯是士兵江國慶，依強姦殺人罪起訴。

--86年5月4日，許榮洲在台中市保齡球館廁所性侵6歲女童，當場被捕；許榮洲自白犯下空軍作戰司令部女童姦殺案。

--86年8月13日，江國慶遭軍方槍決。

--100年5月24日，台北地檢署依殺人罪起訴許榮洲，另就陳肇敏等人涉及非法取供等部分，不起訴處分。

--100年9月10日，北部軍事法院判決江國慶無罪確定。

--100年11月29日，江國慶母親受領刑事補償1億318萬餘元。

--100年12月12日，台北地方法院依殺人罪，判處許榮洲有期徒刑18年。

--101年4月12日，北部軍事法院向陳肇敏等人提起求償訴訟。

--102年4月2日，台灣高等法院以缺乏許榮洲直接涉案證據，改判無罪。

--103年3月19日，最高法院駁回檢方上訴，許榮洲無罪確定。

--103年5月29日，台北地方法院一審判決判陳肇敏、曹嘉生、柯仲慶、何祖耀、李植仁（已歿，由兩名繼承人在遺產範圍內賠償），各應賠償1474萬元到859萬元不等；李植仁繼承人未上訴，判賠1289萬餘元確定。

--104年12月29日，台灣高等檢察署駁回再議，陳肇敏等人被控非法取供等部分不起訴確定。

--106年8月16日，高院判決陳肇敏、曹嘉生、柯仲慶、何祖耀等4人應賠國防部4667萬餘元。

--108年2月15日，最高法院駁回陳肇敏等人上訴，全案確定。

空軍殺人性侵國防部
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