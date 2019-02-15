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當盤仔！女子捐400萬求神明保平安 竟只換到4個字

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當盤仔！女子捐400萬求神明保平安 竟只換到4個字

2019-02-15 19:03聯合報 記者陳俊智╱即時報導

新北一名女子因濕疹遲遲治不好，加上更換工作環境造成身心不適，誤信同事蔡姓女子的話，以為可以靠宗教神祉力量治癒，2009年起陸續匯了400多萬元給自稱「玄清師兄」的不明人士，直到2016年發現錢全部都進了蔡女銀行戶頭，才驚覺受騙上當；新北地院審理時，蔡女否認犯行，辯稱帳戶借給他人使用，但說法未被採信，今被依詐欺取財罪判3年徒刑。

判決指出，被害女子曾被生理疾病和工作環境不適應所擾，蔡女得知後，安排她與自稱玄清師兄的男子在百貨公司附近見面，稱師兄可以幫忙做法消災解厄、去除身體病痛，接著就由男子出面提供帳戶，以添香油錢、宮廟改建和派神明保護等理由要求匯款，但病一直沒有好轉。

被害女子表示，從2009年12月到2015年12月為止，她8年總共匯了408萬餘元，但2016年2月，玄清師兄突然傳訊「功德圓滿」就失去聯絡。她透過蔡女找人，但一直被推託打回票， 2016年8月再匯了100元到玄清師兄指定的帳戶，才發現該帳戶其實是蔡女所有。

法院審理時，蔡女承認介紹玄清師兄給被害女子認識，但表示不知道玄清師兄的真實身分。她辯稱自己是好心幫忙，銀行帳戶借給玄清師兄使用，否認詐欺行為，但由於帳戶資金提領地點都在她的住處附近，期間又曾跟家人借錢並指定匯錢到該帳戶，被法院認定有帳戶使用人。

法院認為，蔡女利用被害女子對她的信任，與玄清師兄等人假藉做功德名義，詐騙被害女子陸續匯了400萬餘元，事後不思坦然面對犯行，至今尚未與被對方和解並賠償損失，未見絲毫悔意，因此量處其刑並追徵未扣案的不法所得395萬餘元。全案可上訴。

新北一名女子因濕疹遲遲治不好，加上更換工作環境造成身心不適，誤信同事的話，以為可...
新北一名女子因濕疹遲遲治不好，加上更換工作環境造成身心不適，誤信同事的話，以為可以靠宗教神祉力量治癒。示意圖，非新聞當事人。 聯合報系資料照／記者蘇健忠攝影
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新北詐欺
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