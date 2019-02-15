當盤仔！女子捐400萬求神明保平安 竟只換到4個字

2019-02-15 19:03 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ╱即時報導



新北一名女子因濕疹遲遲治不好，加上更換工作環境造成身心不適，誤信同事蔡姓女子的話，以為可以靠宗教神祉力量治癒，2009年起陸續匯了400多萬元給自稱「玄清師兄」的不明人士，直到2016年發現錢全部都進了蔡女銀行戶頭，才驚覺受騙上當；新北地院審理時，蔡女否認犯行，辯稱帳戶借給他人使用，但說法未被採信，今被依詐欺取財罪判3年徒刑。

判決指出，被害女子曾被生理疾病和工作環境不適應所擾，蔡女得知後，安排她與自稱玄清師兄的男子在百貨公司附近見面，稱師兄可以幫忙做法消災解厄、去除身體病痛，接著就由男子出面提供帳戶，以添香油錢、宮廟改建和派神明保護等理由要求匯款，但病一直沒有好轉。

被害女子表示，從2009年12月到2015年12月為止，她8年總共匯了408萬餘元，但2016年2月，玄清師兄突然傳訊「功德圓滿」就失去聯絡。她透過蔡女找人，但一直被推託打回票， 2016年8月再匯了100元到玄清師兄指定的帳戶，才發現該帳戶其實是蔡女所有。

法院審理時，蔡女承認介紹玄清師兄給被害女子認識，但表示不知道玄清師兄的真實身分。她辯稱自己是好心幫忙，銀行帳戶借給玄清師兄使用，否認詐欺行為，但由於帳戶資金提領地點都在她的住處附近，期間又曾跟家人借錢並指定匯錢到該帳戶，被法院認定有帳戶使用人。