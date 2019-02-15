分屍案死者身分未確認 檢審公布畫像或向城隍求助

2019-02-15 17:52 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



當血案發生只有破案才能讓死者安息，檢察官謝佩汝偵辦韓男在國道遭多輛車輾斃，迅速以行車紀錄器找到肇事車主；偵辦潘阿愛母女3人分屍案的前檢察官林豐文，找畫家畫死者畫像，查出死者身分快速破案；而法官許旭聖審理施姓女保險員遭分屍案，兩度向城隍爺求助，開挖化糞池找到30多塊屍塊，為的就是為死者伸冤。

檢審辦案總會遇到血淋淋慘案，韓男日前在國道慘遭後方多輛車撞擊，致身首異處，屍塊、碎肉被輾壓拖行地面數十公尺，死狀悽慘，他的車上未裝行車記錄器，檢察官謝佩汝指揮警方調閱後方車子的行車記錄器，迅速查出肇事的謝姓車主，予以限制住居。

檢察官謝佩汝有感於「世事無常，生命很脆弱」，她表示為了釐清事實真相，讓死者早日入土為安，目前全力蒐證中，她呼籲用路人以本案為借鏡，注意本身安全維護。

現任職法務部參事的林豐文，他多年前擔任檢察官偵辦潘阿愛母女3人遭分屍案，該案目前是國內分屍案被害人數最多的案件，他回憶說當時潘阿愛的屍塊在台中市新社區食水嵙被發現，隔不久後，在日月潭又發現兩顆頭顱。

由於地緣、時間接近，又都是分屍案，林豐文直覺有關連，擔心兇手殺紅了眼又犯案，請畫家畫死者畫像，供民眾指認，查出死者就是住埔里的潘阿愛，而潘的同居人吳應弘失蹤，迅速將吳逮獲破案。

林豐文表示，兇嫌吳應弘將屍塊冷凍投入湖裡，本以為屍塊會沉在湖裡，不會被發現，沒想到「人算不如天算」，吳應弘物理沒讀好，屍塊冷凍後密度小浮起來。

審判長許旭聖審理施姓女保險員慘遭陳金火、廣德強分屍案，因施女被分屍刮下的屍肉以及刮肉兇刀等重要物證遲未尋獲，篤信佛教的許旭聖透過，曾兩度到城隍廟，祈求城隍爺顯靈，讓死者得以安息。