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19年前見證父母離婚？兒見父親「配偶」換美國人傻眼

2019-02-15 17:49聯合報 記者王宏舜╱即時報導

余姓男子19年前以經商風險、節稅等理由，要求妻子「假裝離婚」，他拿一紙離婚協議書請妻子簽名，再到戶政事務所辦離婚登記；「離婚」後，一家人仍住在一起。長子前年申請戶籍謄本，赫見父母居然離婚，而且父親還另娶美國籍女子為妻。余妻指當時離婚協議書上的證人之一是長子，但兒子根本不知這回事，訴請確認婚姻關係存在。

士林地院認為離婚之時未有2名證人在場聞見或知悉他們確有離婚之意，離婚要件不完備，確認余姓夫婦婚姻關係存在。余指兒子們是擔心位在台北市的房子遭「新太太」繼承，上訴高等法院，但高院駁回。

余姓夫妻1963年結婚，生有2子。妻子說，婚姻生活一直很圓滿，但2000年時，丈夫說退休後想經商，擔心風險與稅務問題波及她，要她配合假離婚，當時不疑，乖乖照辦；離婚的證人都沒在現場，證人印文之一還是長子，另一人她則不認識。

余姓男子聲稱長子得知他有新女伴，也為他高興，並說「以後要去美國念書或工作很方便」；他秀出數張合照，稱妻子還是他2015年開第二春的結婚證人。

妻子解釋，丈夫拿出的照片是教會活動的合影，她根本不知道丈夫和其他女人結婚，何況自己不諳英文，怎麼可能替他見證結婚。

長子說，從沒當過父母離婚時的證人，也沒看過協婚協議書，上頭的印文非出於他，2017年申請戶籍謄本，這才發現父親的配偶換了人。長子表示，他早在美國畢業、工作，1996、97年間就移民加拿大、成加國公民，沒有必要辦美國移民。

高院認為，余所提出的照片看不出是場婚禮，他舉出在加拿大的結婚證明書上頭的證人簽名，也無法舉證是出自妻子之手，辯解不足採。不論余妻當年是否有離婚真意，離婚協議書上的證人、長子已否認親見親聞他們要離婚而蓋章，欠缺離婚法定要件，離婚無效。

余姓男子和美國籍女子密婚，兒子申請戶籍謄本時，才發現老爸、老媽竟然離了婚，父親的...
余姓男子和美國籍女子密婚，兒子申請戶籍謄本時，才發現老爸、老媽竟然離了婚，父親的配偶換了人。示意圖／ingimage
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離婚結婚婚姻
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