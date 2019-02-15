掃興！女子和朋友約出國跨年 一出門就被亂摸

2019-02-15 17:36 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ╱即時報導



鄧姓男子被控凌晨對獨行婦女性侵，先以檳榔攻擊被害人，再施強暴猥褻，被害人撥電話求救，鄧將被害人手機撥掉，檢方指控他涉及強制猥褻、強制2罪；法官審理時，鄧認罪，台北地院今天2罪分別判鄧有期徒刑1年、有期徒刑2月，緩刑4年，提供100小時義務勞務，接受法治教育4場次。可上訴。

性侵案發生在2017年12月31日凌晨5時15分，案發地是台北市大安區安和路2段某巷內，當天，被害人準備要搭公車至機場和朋友一起搭飛機出國去跨年，但一出門就被性侵。

判決說，鄧姓男子當天見被害人獨自一人行走，先尾隨她至附近公車站牌後，持檳榔朝她揮擊，被害人閃躲，鄧繞至她的後方，以手架住她的脖子，強行撫摸她的胸部與下體，性侵得逞。

被害人為掙脫，以嘴巴咬鄧的手，乘隙以手機聯絡與她一起要搭乘公車至機場出國的友人，鄧見狀，按掉電話，把被害人手機丟棄在路旁，後來，有路人經過，鄧才停手逃離現場，被害人報警後，鄧被捕並移送法辦。