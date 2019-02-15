促轉會查「東廠事件」洩密者 蕭吉男獲不起訴

2019-02-15 16:55 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



促進轉型正義委員會前副主委張天欽，去年在選前在內部會議中，研商攻擊國民黨新北市長候選人侯友宜，爆發「東廠事件」。事後，張天欽自行辭職，而有一名促轉會官員認為有人洩漏內部LINE群組對話給國民黨，提告妨害秘密求徹查洩密者。台北地檢署雖查出疑似是促轉會研究員蕭吉男，但他否認且告訴人已撤告，全案不起訴，洩密者則不得而知。

去年8月24日，張天欽召集主秘許君如及促轉會研究員蕭吉男、曾建元、副研究員張世岳與吳佩蓉，在會內開會。他表示，外界關注「除垢法」（人事清查）是否針對刑警出身的侯友宜，可藉此來宣揚轉型正義。會中並討論，利用提供國外案例的方式，讓民進黨立委對侯友宜提出質疑。蕭吉男還與張天欽在會中自稱，促轉會已「升格東廠」。

吳佩蓉不滿張天欽將「轉型正義」操作為選舉議題，將會議錄音提供媒體，引發震撼。張天欽9月12日醜聞曝光當天上午辭職，吳佩蓉也自承爆料並請辭。隨後蕭吉男、張世岳相繼請辭，許君如則申請歸建原單位陸委會。

經媒體披露後，國民黨開記者會痛批並拿出促轉會內部LINE群組對話，指控民進黨與促轉會勾結。事後，有一名促轉會官員不滿國民黨公布LINE訊息有他的大頭貼及發言，向萬華分局提告妨害秘密，請求徹查洩密者。

警方比對該截圖左上角傳真資料後，認定資料是從便利商店傳真，調閱監視畫面逐一比對，發現傳真者疑是蕭吉男，因此依妨害秘密罪函送北檢偵辦。

據了解，蕭否認犯行，辯稱當天他有去那家超商傳真，但不是傳那些LINE資料，另也表示「非常樂意與告訴人和解」。案經告訴人撤回告訴，檢察官給予蕭不起訴處分。究竟資料為何人傳出去？因已撤告，檢方無必要繼續追查，從本案無從得知。