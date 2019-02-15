親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

他們年收入超過200萬 為什麼不用繳所得稅

劉媽媽心碎！東區金店面12年租客掰掰 雄獅另闢新址

促轉會查「東廠事件」洩密者 蕭吉男獲不起訴

2019-02-15 16:55聯合報 記者賴佩璇╱即時報導

促進轉型正義委員會前副主委張天欽，去年在選前在內部會議中，研商攻擊國民黨新北市長候選人侯友宜，爆發「東廠事件」。事後，張天欽自行辭職，而有一名促轉會官員認為有人洩漏內部LINE群組對話給國民黨，提告妨害秘密求徹查洩密者。台北地檢署雖查出疑似是促轉會研究員蕭吉男，但他否認且告訴人已撤告，全案不起訴，洩密者則不得而知。

去年8月24日，張天欽召集主秘許君如及促轉會研究員蕭吉男、曾建元、副研究員張世岳與吳佩蓉，在會內開會。他表示，外界關注「除垢法」（人事清查）是否針對刑警出身的侯友宜，可藉此來宣揚轉型正義。會中並討論，利用提供國外案例的方式，讓民進黨立委對侯友宜提出質疑。蕭吉男還與張天欽在會中自稱，促轉會已「升格東廠」。

吳佩蓉不滿張天欽將「轉型正義」操作為選舉議題，將會議錄音提供媒體，引發震撼。張天欽9月12日醜聞曝光當天上午辭職，吳佩蓉也自承爆料並請辭。隨後蕭吉男、張世岳相繼請辭，許君如則申請歸建原單位陸委會。

經媒體披露後，國民黨開記者會痛批並拿出促轉會內部LINE群組對話，指控民進黨與促轉會勾結。事後，有一名促轉會官員不滿國民黨公布LINE訊息有他的大頭貼及發言，向萬華分局提告妨害秘密，請求徹查洩密者。

警方比對該截圖左上角傳真資料後，認定資料是從便利商店傳真，調閱監視畫面逐一比對，發現傳真者疑是蕭吉男，因此依妨害秘密罪函送北檢偵辦。

據了解，蕭否認犯行，辯稱當天他有去那家超商傳真，但不是傳那些LINE資料，另也表示「非常樂意與告訴人和解」。案經告訴人撤回告訴，檢察官給予蕭不起訴處分。究竟資料為何人傳出去？因已撤告，檢方無必要繼續追查，從本案無從得知。

台北地檢署調查，疑似是促轉會研究員蕭吉男洩漏內部LINE群組對話給國民黨。 聯合...
台北地檢署調查，疑似是促轉會研究員蕭吉男洩漏內部LINE群組對話給國民黨。 聯合報系資料照／記者余承翰攝影
分享

促轉會張天欽國民黨
2019金豬年迎好運 秒領你的開工紅包→

相關新聞

南鯤鯓代天府未抽出國運籤 他散布「消滅民進黨」被告

2019-02-15 12:14

6旬老伯貨車卡蚵架險遭滅頂 岸巡即刻救援助脫困

2019-02-15 17:10

又是酒駕？男灌1000cc米酒 隔天早上撞死阿婆

2019-02-15 16:53

影／身分證沒雷射防偽標誌 警逮捕七條通緝男

2019-02-15 16:44

司法官學院院慶 準司法官放天燈盼「司法加油」

2019-02-15 16:35

北市警掃蕩詐欺 前撞球國手丈夫涉案遭逮

2019-02-15 15:59

南港展覽館弊案王隆昌假釋出獄 喊冤盼提非常上訴

2019-02-15 12:33

修車廠遭警開單 老闆：警察擅自闖入我住宅

2019-02-15 12:10

涉教唆痛打少東致重傷 建商小開想解除限制出境被駁回

2019-02-15 12:01

大陸「剝皮妹」向台男詐財 他被騙走3百多萬最慘

2019-02-15 10:52

影／火燒車？ 雪隧煙霧彌漫駕駛心驚驚

2019-02-15 10:51

台大濺血案受傷學生罵髒話？張瑋挨告誹謗獲不起訴

2019-02-15 10:17

職務法庭判決 法官性騷女助理 「拔官」確定

2019-02-15 00:46

高職學歷當密醫 關節退化醫成敗血症

2019-02-15 00:29

「華航大賺錢、員工做功德」 華航告工會敗陣

2019-02-14 23:10

兒子欠2.5億債務 霧峰林家後代大安區豪宅證實遭查封

2019-02-14 18:24

影／20倍車價對決賓利 豐田車主控醫美CEO動手狠踹

2019-02-14 18:16

監委為扁案籲司法院檢討改進 法官質疑「都釋憲過了」

2019-02-14 17:06

護理師勸發洩可改善健康 她傳訊息給「無緣的」吃官司

2019-02-14 16:39

時力美女落選驗票 驗出115張爭議票由法官判定

2019-02-14 16:33

里長血親選前遷戶口遭提當選無效 法官：此風不可長

2019-02-14 16:28

把警用機車當私家車 交通小隊長得關1年半定讞

2019-02-14 15:34

質疑「打臉名嘴」平台是柯P網軍 周玉蔻挨告獲不起訴

2019-02-14 15:32

逆子開車撞死父開庭求抱媽媽 因病免死得關20年定讞

2019-02-14 15:09

未依法通報校園性侵害 國立大學學務長遭罰一萬五

2019-02-14 15:07

色法官性騷女助理 職務法庭駁回罰款改判拔官

2019-02-14 14:31

花心老公外遇與妻和解 未履行賠償40萬被判刑

2019-02-14 14:18

蔡英文也關注 職務法庭一一駁回性騷法官再審理由

2019-02-14 11:52

不想去派出所報到 頂新魏應充抗告被駁回

2019-02-14 11:17

先生住院妻探視 竟見別的女人在照顧

2019-02-10 13:34

罵女教授「貪贓學閥」 興大前研究生判賠6萬

2019-02-10 10:32

婦離家18年忽返家 「小王死了」

2019-02-10 00:06

高雄老字號小吃 鴨肉珍兄弟爭「起家厝」

2019-02-10 00:01

父外遇離婚、兒不管父子情了 討還祖父贈地

2019-02-09 20:10

中油招考舞弊93分重考變26分 遭解僱提告敗訴

2019-02-09 18:13

高雄老字號小吃店「鴨肉珍」 兄弟為起家厝鬧上法院

2019-02-09 12:20

莽夫為友助拳出人命 判重刑還連帶要賠389萬

2019-02-09 08:29

沒酒駕一時恍神 貨櫃曳引車追撞前車駕駛受傷

2019-01-19 17:29

BMW轎車撞飛男大生逃逸 酒醉車主辯「朋友開的」

2019-01-12 09:40
看更多

熱門文章

床舖莫名搖晃！遺體修復師見怪不怪 靠一句話好夢入眠

2019-02-15 10:00

影／新春痛失2名壯年悍警 台南警長不捨臉書抒懷

2019-02-14 17:23

路上Cosplay持槍押人嚇壞阿婆 拍戲拍到上警局

2019-02-15 10:15

小資女炫耀存款達「8位數」 網友糾錯空歡喜一場

2019-02-15 10:44

「華航大賺錢、員工做功德」 華航告工會敗陣

2019-02-14 23:10

南鯤鯓代天府未抽出國運籤 他散布「消滅民進黨」被告

2019-02-15 12:14

國道聯結車自撞 車身橫跨2車道 南下塞爆

2019-02-15 11:10

只差2天女兒拿不到身分證 男子水果刀刺胸抗議

2019-02-15 11:10

扯！汽車路邊佔位停太久 佈滿灰塵、垃圾還長出花

2019-02-15 11:52

宜蘭重大車禍 少年騎車3貼與重機相撞 2命危2受傷

2019-02-14 17:40

4年三件命案 桃園這幢透天厝無人敢住

2019-02-14 19:52

買花送妻被冷回「告別式拿的？」 殯葬業者自爆有前例

2019-02-15 11:02

兒子欠2.5億債務 霧峰林家後代大安區豪宅證實遭查封

2019-02-14 18:24

影／宜蘭重機車禍2人不治 警方初判車速快

2019-02-14 18:28

影／20倍車價對決賓利 豐田車主控醫美CEO動手狠踹

2019-02-14 18:16

女大生下海陪酒 上班首日遭表兄弟下藥性侵

2019-02-15 12:51

邀7名男學生共浴、捏蛋 家長求情「他是好老師」

2019-02-15 14:44

職務法庭判決 法官性騷女助理 「拔官」確定

2019-02-15 00:46

替丁守中作證接「關切」電話 選務人員：我感受到壓力

2019-02-15 13:12

影／只差2天拿不到身分證 移民署：史上頭一遭

2019-02-15 14:55

天旱缺水？ 彰化市多處山林火災消防員疲於奔命

2019-02-14 21:10

神！走失女童哇哇大哭 看鏡頭秒變專業網紅

2019-02-15 13:11

高雄燈會攤商病發險喪命 護理師遊客及時救人

2019-02-15 11:31

逆子弒母斬首往樓下丟 桃檢求處最嚴重之刑

2019-02-15 15:26

高職學歷當密醫 關節退化醫成敗血症

2019-02-15 00:29

愛妻跟人跑 夫趴小王車引擎蓋行駛8公里遭摔死

2019-02-15 12:40

春節噩耗！台南2警病逝

2019-02-14 23:25

影╱4歲兒半小時驚魂迷途記 寫下：以後我會乖乖不亂跑

2019-02-15 10:33

檢舉達人控個資遭警外洩 前鎮警方嚴正駁斥

2019-02-14 21:00

醫院烏龍通報他的幼女遭性侵 氣得他淋汽油要自焚

2019-02-15 14:55

車禍留職停薪老婆又剛生 職業軍人淪詐欺集團跑腿

2019-02-15 14:39

桃園吉祥物「ㄚ桃、園哥」警局過夜 全因太可愛遭竊

2019-02-14 23:40

3歲童遭毒打…綑綁雙手 赤裸在陽台罰站

2019-02-15 00:34

修車廠遭警開單 老闆：警察擅自闖入我住宅

2019-02-15 12:10

碰！台中一女子墜樓 腦漿噴出無生命跡象

2019-02-15 16:16

影／宜蘭重機車禍2死3傷 受傷3少年是足球隊員

2019-02-14 20:24

飲料引誘4歲女童 法院今收押公園狼

2019-02-14 19:17

影／火災不能躲廁所 消防員：塑膠門遇濃煙高溫變形

2019-02-14 18:18

影／火燒車？ 雪隧煙霧彌漫駕駛心驚驚

2019-02-15 10:51

妻邊喝酒致電丈夫「我要跳樓了」夫趕回妻成冰冷遺體

2019-02-15 16:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top