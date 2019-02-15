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影／身分證沒雷射防偽標誌 警逮捕七條通緝男

2019-02-15 16:44聯合報 記者李承穎╱即時報導

身背七條通緝的李姓男子（27歲）昨天凌晨1時許，開車行經台北市中正區師大路、汀洲路口時，被警方攔查，他拿出假造身分證，但證件右下角沒有雷射防偽標誌，他又提供弟弟的資料想蒙混過關，但員警改採指紋辨識，瞬間戳破他的謊言，將他解送歸案。

李男在2017至2018年間連續遭臺中地檢、花蓮地檢、花蓮地院、桃園地檢、桃園地院、雲林地檢及雲林地院發布通緝，涉及偽造文書、毒品、竊盜、妨害兵役及擄人勒索，但都未到庭或沒有到案執行刑期。

警方調查，臺北市保安大隊第三中隊當時見李姓男子駕車行經該處，因車內散發出濃濃愷他命味道便攔查，李男假裝鎮定，還說「朋友借車卻抽Ｋ煙弄得車很臭，一還車就被我罵」，員警檢驗出李男的手機殼有不明粉末，呈現愷他命的陽性反應，便將他帶回調查。

李被帶回保大隊部，見假證件無效，又想拿他弟弟的身分資料瞞混過關，但員警查出的照片明顯與李男不相似，最後採指紋辨識比對，他才坦承不諱。

李男供稱，他因官司纏身，於5年前由綽號小豪的男子變造無前科的假身分證件，用於平時遇警方路檢使用，都能安然通過警方檢查，逃亡期間都投靠中壢某角頭，幫大哥做事，沒想到這次被警察查到。

李男拿出假證件想矇混過關，但因右下角沒有雷射防偽標誌，仍被查出真實身分。記者李承...
李男拿出假證件想矇混過關，但因右下角沒有雷射防偽標誌，仍被查出真實身分。記者李承穎／翻攝
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李男被查出身背七條通緝。記者李承穎／翻攝
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通緝北市身分證
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