司法官學院院慶 準司法官放天燈盼「司法加油」

2019-02-15 16:35 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ╱即時報導



法務部司法官學院今舉行2019年院慶，邀請司法官學院第16、26、36期校友「回娘家」聚會，資深司法官與受訓中的第59期準司法官共聚一堂，活動播放資深司法官受訓時的照片，安排大學長們向新學員講話勗勉，象徵院慶活動主題「薪火相傳」。

前司法院副院長謝在全曾在司法官學院教過36期的司法官，他致詞時，挑出所收藏36期學員的畢業留言朗讀一遍。謝說，有人自許「開庭前要仔細閱卷」很重要，有人認為「做人要甘願」，時光荏苒，勾起一群資深司法官的美好記憶。

36期的台灣高等法院法官王本源說，他很喜歡司法官的工作，雖然案件占據他生活中大部分時間，也有同學轉當律師，不過「他們賺得多，我們辦的案子多」，以此期許準司法官切勿妄自菲薄。

26期的台南高分檢署主任檢察官郭珍妮說，擔任嘉義地檢署檢察長時，為了宣導查賄，在中秋節扮成玉兔，結果民眾都搶著跟「嫦娥」合照。

退休不久的花蓮高分檢署前檢察長林朝松說，他在會場上被好多36期的女司法官包圍住，還被迫戴上裝飾的兔子耳朵賣萌。

司法官學院指出，老學員重返聚會，看看學院不同風貌，重拾過去一起學習的甘苦回憶，除了可以暢談工作經驗，也經驗傳承給新人，也讓司法薪火能夠代代相傳。

院慶活動中午結束之前，司法官學院安排在大禮堂放電子天燈，準司法官們在電子天燈上紛紛寫下「敬業樂群」、「司法加油」、「不比官做得大，要比活得久」願望，院慶落幕。