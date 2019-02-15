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北市警掃蕩詐欺 前撞球國手丈夫涉案遭逮

2019-02-15 15:59聯合報 記者李隆揆╱即時報導

一名余姓前撞球國手的孫姓丈夫日前經營剝皮酒店遭警方查獲，台北市警方查獲孫姓主嫌及機房手、車手共犯等8人，並依詐欺罪、洗錢防制法及組織犯罪防制法移送台北地檢署偵辦。

據了解，38歲孫姓主嫌為前撞球國手的丈夫，日前經營剝皮酒店進行詐騙，架設機房聯絡被害人上門，由共犯女子擔任車手角色，與被害人「假交往」，雙方私下約會兩次後，就向被害人佯稱家中發生重大變故，需要金錢週轉，隨後持續假裝與被害人交往、發生性關係，讓被害人信以為真後，長期騙取被害人財物，被害人損失金額最高則高達400萬元。

警方日前破獲該詐欺集團，並查扣嫌犯用不法所得購買的名車、名錶等，事後集團共犯將孫嫌供出後，警方再到孫嫌位於北投區光明路上的住家將其拘提到案，全案將孫嫌及共犯等8人依詐欺罪、洗錢防制法及組織犯罪防制法移送台北地檢署偵辦。

據內政部警政署統計，台北市警局107年度偵破電信網路詐欺集團54件、636人，較106年增加10件、211人；107年度查獲詐欺車手1224人，較106年度增加425人；107年下半年更獲內政部警政署列為六都「偵破電信網路詐欺集團」項目第一名。

此外，台北市警方年前配合警政署執行查緝車手專案，共查扣不法所得2千500萬元，為全國最高額，另對於老年族群最易受騙、財損最高的「假冒公務員詐財」案件，台北市警局107年假檢警案件發生數較去年同期減少89件，預估財損金額減少8,988萬餘元。

警方表示，電信網路詐欺案件逐年增加，警方將精進查緝技巧，定期執行掃蕩，瓦解電信詐欺集團，維護市民良好生活環境，也提醒民眾，詐騙手法不斷推陳出新，如接獲可疑電話、訊息，務必向警方諮詢查證。

警方日前破獲該詐欺集團，並查扣嫌犯用不法所得購買的名車、名錶等。記者李隆揆／攝影
警方日前破獲該詐欺集團，並查扣嫌犯用不法所得購買的名車、名錶等。記者李隆揆／攝影
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據台北市警方統計，台北市警局107年度偵破電信網路詐欺集團54件、636人，較1...
據台北市警方統計，台北市警局107年度偵破電信網路詐欺集團54件、636人，較106年增加10件、211人；107年度查獲詐欺車手1224人，較106年度增加425人；107年下半年更獲內政部警政署列為六都「偵破電信網路詐欺集團」項目第一名。記者李隆揆／攝影
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