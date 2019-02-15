親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

搶救生育率：台灣人為什麼不生小孩？

帶汽油到醫院自焚未遂 莽父涉恐嚇吃官司

2019-02-15 14:06中央社 台中15日電

台中市李姓男子去年10月不滿帶孩子到醫院就醫時遭通報不當管教，而帶著汽油桶到醫院潑灑揚言自焚，幸經勸阻沒有發生意外，檢方今天依恐嚇、違反醫療法等罪嫌聲請簡易判決。

台灣台中地方檢察署聲請簡易判決處刑書指出，43歲李姓男子民國107年10月間，帶孩子到台中榮民總醫院就醫，因幼童身上有傷痕，院方懷疑遭不當管教通報台中市政府社會局，引發李男不滿。

李男同月9日晚間6時提著一桶汽油到台中榮民總醫院，先將汽油放在急診室對面人行道旁，進入急診室檢傷站，要求找急診部林姓主治醫師與公關室莊姓主任討論小孩病情未果，憤而到對面拿起汽油淋在自己身上。

李男再走回急診室，沿途大喊自己身上淋有汽油並揚言要自焚，現場護理人員見狀趨前勸導，並通報醫院主管與報警處理，經醫護人員勸阻後，李男才步出急診室，哭喊醫護人員害他家破人亡，並跪坐在車道上。

經李男妻子到場勸阻後，他才同意到急診室外除污淋浴設備區清洗身上的汽油，警方獲報到場，查扣汽油桶、打火機等證物，將李男送辦。

李男坦承淋汽油準備自焚，他辯稱沒有傷害任何人的意思，因為榮總不重視他的事情，才選擇這樣的方式表達訴求，台中地檢署檢察官審酌證人證詞、證物，今天依恐嚇、違反醫療法等罪嫌聲請簡易判決。

醫護人員恐嚇榮民
2019金豬年迎好運 秒領你的開工紅包→

相關新聞

南港展覽館弊案王隆昌假釋出獄 喊冤盼提非常上訴

2019-02-15 12:33

修車廠遭警開單 老闆：警察擅自闖入我住宅

2019-02-15 12:10

涉教唆痛打少東致重傷 建商小開想解除限制出境被駁回

2019-02-15 12:01

大陸「剝皮妹」向台男詐財 他被騙走3百多萬最慘

2019-02-15 10:52

影／火燒車？ 雪隧煙霧彌漫駕駛心驚驚

2019-02-15 10:51

台大濺血案受傷學生罵髒話？張瑋挨告誹謗獲不起訴

2019-02-15 10:17

職務法庭判決 法官性騷女助理 「拔官」確定

2019-02-15 00:46

高職學歷當密醫 關節退化醫成敗血症

2019-02-15 00:29

「華航大賺錢、員工做功德」 華航告工會敗陣

2019-02-14 23:10

兒子欠2.5億債務 霧峰林家後代大安區豪宅證實遭查封

2019-02-14 18:24

影／20倍車價對決賓利 豐田車主控醫美CEO動手狠踹

2019-02-14 18:16

監委為扁案籲司法院檢討改進 法官質疑「都釋憲過了」

2019-02-14 17:06

護理師勸發洩可改善健康 她傳訊息給「無緣的」吃官司

2019-02-14 16:39

時力美女落選驗票 驗出115張爭議票由法官判定

2019-02-14 16:33

里長血親選前遷戶口遭提當選無效 法官：此風不可長

2019-02-14 16:28

把警用機車當私家車 交通小隊長得關1年半定讞

2019-02-14 15:34

質疑「打臉名嘴」平台是柯P網軍 周玉蔻挨告獲不起訴

2019-02-14 15:32

逆子開車撞死父開庭求抱媽媽 因病免死得關20年定讞

2019-02-14 15:09

未依法通報校園性侵害 國立大學學務長遭罰一萬五

2019-02-14 15:07

色法官性騷女助理 職務法庭駁回罰款改判拔官

2019-02-14 14:31

花心老公外遇與妻和解 未履行賠償40萬被判刑

2019-02-14 14:18

蔡英文也關注 職務法庭一一駁回性騷法官再審理由

2019-02-14 11:52

不想去派出所報到 頂新魏應充抗告被駁回

2019-02-14 11:17

曾恭賀王威中落選 街口支付胡亦嘉王威中互告均不起訴

2019-02-14 10:43

沈智慧將提案 酒駕毒駕再犯致死最高可處死刑

2019-02-14 10:15

法官陳鴻斌性騷擾女助理 意外促成職務法庭改革

2019-02-14 10:12

獨／色法官性騷女助理 職務法庭「再再審」罰款改拔官

2019-02-14 10:09

為心愛女友寄毒到澳洲 他恐要坐牢3年8個月

2019-02-14 09:43

先生住院妻探視 竟見別的女人在照顧

2019-02-10 13:34

罵女教授「貪贓學閥」 興大前研究生判賠6萬

2019-02-10 10:32

婦離家18年忽返家 「小王死了」

2019-02-10 00:06

高雄老字號小吃 鴨肉珍兄弟爭「起家厝」

2019-02-10 00:01

父外遇離婚、兒不管父子情了 討還祖父贈地

2019-02-09 20:10

中油招考舞弊93分重考變26分 遭解僱提告敗訴

2019-02-09 18:13

高雄老字號小吃店「鴨肉珍」 兄弟為起家厝鬧上法院

2019-02-09 12:20

莽夫為友助拳出人命 判重刑還連帶要賠389萬

2019-02-09 08:29

沒酒駕一時恍神 貨櫃曳引車追撞前車駕駛受傷

2019-01-19 17:29

BMW轎車撞飛男大生逃逸 酒醉車主辯「朋友開的」

2019-01-12 09:40

小三生的孩子都11歲了 婦人告通姦不起訴

2018-12-28 13:47
看更多

熱門文章

床舖莫名搖晃！遺體修復師見怪不怪 靠一句話好夢入眠

2019-02-15 10:00

影／新春痛失2名壯年悍警 台南警長不捨臉書抒懷

2019-02-14 17:23

路上Cosplay持槍押人嚇壞阿婆 拍戲拍到上警局

2019-02-15 10:15

「華航大賺錢、員工做功德」 華航告工會敗陣

2019-02-14 23:10

小資女炫耀存款達「8位數」 網友糾錯空歡喜一場

2019-02-15 10:44

大年初一臉書嗆殺蔡英文 警疑大陸人士所為

2019-02-14 14:22

把警用機車當私家車 交通小隊長得關1年半定讞

2019-02-14 15:34

疑安全索斷落墜地 工人遭鋼筋貫穿臉頰

2019-02-14 15:35

父親病危她照常出國旅遊 千萬繼承權飛了

2019-02-14 17:01

文化大學火災女學生重傷 消防局：躲廁所會送命

2019-02-14 16:43

國道聯結車自撞 車身橫跨2車道 南下塞爆

2019-02-15 11:10

只差2天女兒拿不到身分證 男子水果刀刺胸抗議

2019-02-15 11:10

宜蘭重大車禍 少年騎車3貼與重機相撞 2命危2受傷

2019-02-14 17:40

時力美女落選驗票 驗出115張爭議票由法官判定

2019-02-14 16:33

4年三件命案 桃園這幢透天厝無人敢住

2019-02-14 19:52

扯！汽車路邊佔位停太久 佈滿灰塵、垃圾還長出花

2019-02-15 11:52

兒子欠2.5億債務 霧峰林家後代大安區豪宅證實遭查封

2019-02-14 18:24

影／宜蘭重機車禍2人不治 警方初判車速快

2019-02-14 18:28

影／20倍車價對決賓利 豐田車主控醫美CEO動手狠踹

2019-02-14 18:16

買花送妻被冷回「告別式拿的？」 殯葬業者自爆有前例

2019-02-15 11:02

職務法庭判決 法官性騷女助理 「拔官」確定

2019-02-15 00:46

南鯤鯓代天府未抽出國運籤 他散布「消滅民進黨」被告

2019-02-15 12:14

天旱缺水？ 彰化市多處山林火災消防員疲於奔命

2019-02-14 21:10

里長血親選前遷戶口遭提當選無效 法官：此風不可長

2019-02-14 16:28

揪團汽車旅館開毒趴被抓 嫌怨豬隊友引警上門

2019-02-14 15:10

替丁守中作證接「關切」電話 選務人員：我感受到壓力

2019-02-15 13:12

高雄燈會攤商病發險喪命 護理師遊客及時救人

2019-02-15 11:31

女大生下海陪酒 上班首日遭表兄弟下藥性侵

2019-02-15 12:51

護理師勸發洩可改善健康 她傳訊息給「無緣的」吃官司

2019-02-14 16:39

吸大麻歡度情人節 女子險些喪命

2019-02-14 16:53

高職學歷當密醫 關節退化醫成敗血症

2019-02-15 00:29

檢舉達人控個資遭警外洩 前鎮警方嚴正駁斥

2019-02-14 21:00

影╱4歲兒半小時驚魂迷途記 寫下：以後我會乖乖不亂跑

2019-02-15 10:33

神！走失女童哇哇大哭 看鏡頭秒變專業網紅

2019-02-15 13:11

春節噩耗！台南2警病逝

2019-02-14 23:25

逆子開車撞死父開庭求抱媽媽 因病免死得關20年定讞

2019-02-14 15:09

愛妻跟人跑 夫趴小王車引擎蓋行駛8公里遭摔死

2019-02-15 12:40

桃園吉祥物「ㄚ桃、園哥」警局過夜 全因太可愛遭竊

2019-02-14 23:40

3歲童遭毒打…綑綁雙手 赤裸在陽台罰站

2019-02-15 00:34

質疑「打臉名嘴」平台是柯P網軍 周玉蔻挨告獲不起訴

2019-02-14 15:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top