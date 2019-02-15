帶汽油到醫院自焚未遂 莽父涉恐嚇吃官司

2019-02-15 14:06 中央社 台中15日電



台中市李姓男子去年10月不滿帶孩子到醫院就醫時遭通報不當管教，而帶著汽油桶到醫院潑灑揚言自焚，幸經勸阻沒有發生意外，檢方今天依恐嚇、違反醫療法等罪嫌聲請簡易判決。

台灣台中地方檢察署聲請簡易判決處刑書指出，43歲李姓男子民國107年10月間，帶孩子到台中榮民總醫院就醫，因幼童身上有傷痕，院方懷疑遭不當管教通報台中市政府社會局，引發李男不滿。

李男同月9日晚間6時提著一桶汽油到台中榮民總醫院，先將汽油放在急診室對面人行道旁，進入急診室檢傷站，要求找急診部林姓主治醫師與公關室莊姓主任討論小孩病情未果，憤而到對面拿起汽油淋在自己身上。

李男再走回急診室，沿途大喊自己身上淋有汽油並揚言要自焚，現場護理人員見狀趨前勸導，並通報醫院主管與報警處理，經醫護人員勸阻後，李男才步出急診室，哭喊醫護人員害他家破人亡，並跪坐在車道上。

經李男妻子到場勸阻後，他才同意到急診室外除污淋浴設備區清洗身上的汽油，警方獲報到場，查扣汽油桶、打火機等證物，將李男送辦。

李男坦承淋汽油準備自焚，他辯稱沒有傷害任何人的意思，因為榮總不重視他的事情，才選擇這樣的方式表達訴求，台中地檢署檢察官審酌證人證詞、證物，今天依恐嚇、違反醫療法等罪嫌聲請簡易判決。