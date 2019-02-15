南港展覽館弊案王隆昌假釋出獄 喊冤盼提非常上訴

2019-02-15 12:33 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



「我從來沒有見過他（污點證人）！」台北科技大學前教授王隆昌被控涉南港展覽館弊案，遭依貪汙罪判刑7年8月定讞。不過，該案普遍被學界認為是「冤案」，除有萬人聯署聲援外，監察院調查也認為沒有貪汙證據。他入獄3年半後獲假釋，今在民間司改會及前大法官許玉秀等人陪同下，赴最高檢察署遞狀請求檢察總長聲請非常上訴。

前年4月，獲准假釋後，他從花蓮外役監獄返回基隆老家祭祖，並透過家人表示會與律師商討蒐集證據、爭取清白，希望有朝一日可以沉冤得雪。當時相信司法會還清白的他，始終堅持不願辦理退休，卻因涉此案無法獲退休金保障。

今天上午，他在司改會救援組召集人林俊宏律師、數名土木系教授等人陪同下聲淚俱下喊冤，希望司法能正視本案汙點證人證詞存在許多瑕疵，還給他清白。

本案起因南港展覽館工程弊案，當時傳出力拓建設行賄評選委員，時任評委王隆昌否認收賄；2012年最高法院將王隆昌等6位擔任評選委員的大學教授判決有罪定讞，須入監服刑7年2月至8年不等。

王被學界認為是「冤案」，曾發動萬人聯署，監察院兩份調查報告中也顯示王遭判刑有違法之虞；前檢察總長顏大和曾為他聲請非常上訴，遭最高法院駁回。

司改會指出，本案有六大疑點，包括王根本沒見過也不認識供出他收賄的力拓董座特助黃維安（污點證人）、黃證詞不清且前後不一、檢方未將黃手機解碼並還原PDA（掌上型電腦）資料、王沒出國計畫、王給廠商評分差異最小、案情類似的評委周家鵬判決無罪，將另聲請再審。

王隆昌今談到傷心處激動泛淚、五度大聲疾呼：「我不認識他！（黃）」、「我沒見過這個人！」、「我怎麼可能跟沒見過面的人吃飯？」他強調，從頭到尾都是如此主張，「他（黃）自己心底很清楚。」

他表示，「見識黃的謊言，他說曾經上過我的課、研討會、學分班，但事實上名單都沒他。」在北科大任教39年，清譽比生命還重要，對一個人指控比殺人還嚴重的罪，可以如此草率嗎？「我唯一犯的錯就是相信司法。」

首度在機關前幫忙喊冤的許玉秀指出，判有罪的事證主要是黃維安證詞，但審判過程經一再追問，可以歸納出四、五個版本，法院卻可就此經不起考驗的證詞判刑，顯示檢審過於偏重汙點證人的說詞，且不難看出誘導訊問。