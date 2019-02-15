南鯤鯓代天府未抽出國運籤 他散布「消滅民進黨」被告

2019-02-15 12:14 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



網路上有南鯤鯓代天府總幹事侯賢遜手持「消滅民進黨」偽籤的照片，廟方向警方提告。記者吳淑玲/翻攝 分享 facebook 南鯤鯓代天府連續9年舉辦抽「國運籤」活動，今年卻未抽出，廟方執事人員發現，網路流傳一張南鯤鯓代天府總幹事侯賢遜手持「消滅民進黨」偽籤的照片，廟方對惡意竄改假籤詩在網路流傳一事，認為有傷五府千歲的尊嚴，且損害廟方名譽，隨即向警方報案提告。

學甲警分局於受理後，立即依妨害名譽罪嫌，追查圖片來源，發現Facebook帳號「黃○」最早在「高雄市長韓國瑜粉絲網軍後援會」的專頁上傳經過變造的南鯤鯓籤詩照片。

經過專案小組循線追查發現，住台中市之黃姓男子（40歲）涉有重嫌，經通知黃嫌到案說明，黃嫌也坦承在上述紛粉絲團的公開網頁張貼經過變造的照片，並供稱因得知南鯤鯓廟代天府今年未抽出國運籤詩，認為民進黨要被消滅了，所以明知該照片經過變造，仍上傳至臉書公開頁面供人覽閱。

黃嫌否認竄改照片，辯稱照片是來自網路其他論版下載，警方專案小組仍持續清查中，全案於詢問後依刑法妨害名譽罪嫌函送地檢署偵辦。

學甲警分局長陳建民表示，在各類型社群網路平臺發表損害他人信譽，或是危害公共利益與社會安寧之不實言論，只要當事人提告，警方定全力依法偵辦，積極追查網路不實言論訊息來源。