大陸「剝皮妹」向台男詐財 他被騙走3百多萬最慘

2019-02-15 10:52 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



台中市民邱男等3人，加入大陸機房「剝皮妹」詐騙集團，擔任提款車手的工作，由大陸妹向台灣男客佯表愛意，再以需要酒店業績、考美容證照等為由，從104年10月至105年7月，先後向台灣男各詐得新台幣800餘萬元，台中地院今天依詐欺罪將邱男判刑2年6月，同夥張女、林女各判刑2年。

檢審查出，邱男（43歲）自104年10月起，加入綽號「小馬」男子大陸機房秘書（即CALL客秘書）組成的「剝皮妹」詐騙集團，擔任提款車手工作，由「剝皮妹」對台灣男客詐騙，邱男每月可獲2萬車馬費、及領取所提贓款3%報酬。

「剝皮妹」打電話與台灣男客攀談，經多次聊天後，取得男客的信任後，即假裝表達愛意，再佯以需要酒店業績、考美容證照、家人生病、借款還債等虛構理由，博取男客同情後，誘騙被害人匯款至指定的人頭帳戶。

邱男再於105年3月初，募得張女（20歲）、林女（22歲）加入「公關」的女車手，由大陸機房秘書告知兩女關於男客的穿著、見面地點、及扮演虛構角色，再由兩女出面取款，從中可獲贓款中的10%報酬