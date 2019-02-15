台大濺血案受傷學生罵髒話？張瑋挨告誹謗獲不起訴

2019-02-15 10:17 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



台大前年租借場地舉辦「2017中國新歌聲上海．台北音樂節」，引爆學生抗議並與中華統一促進黨成員衝突，造成四名學生受傷。一名受傷的歷史系學生張耿維，認為統促黨成員張瑋在臉書貼影片指他在現場罵髒話非屬事實，提告加重誹謗。台北地檢署勘驗影片，認為確實曾出現髒話聲，雖無法辨別何人，但並非無中生有，且張瑋僅是轉發，今依罪嫌不足不起訴。

前年9月24日台大舉辦活動引發學生及獨派團體抗議、攻占舞台，統促黨成員胡大剛從媒體得知後，下午3點多到場聲援。「台獨機關槍」李柏璋和愛國同心會、統促黨成員，因政治立場不同發生口角，雙方爆發肢體衝突。

統促黨楊紹瑞在台大側門人行道西側，看到愛國同心會官秀貞與李柏璋起口角，便與李扭打。楊用手、身體頂撞李，並用手打李的左臉。李則用手揮拳攻擊楊的臉，並把對方眼鏡鏡片弄壞。

胡大剛見楊與李發生爭執，認為一旁學生張耿維維護李，便用身上攜帶的伸縮甩棍，毆打張的頭；且胡還對著拿手機拍攝的李柏璋女友恫稱：「妳不要過來喔！我連妳一起打」。林紹哲在人行道西側，看到吳姓民眾欲拿成員藍靖凱的球棒，便用手勒住吳的脖子，導致他左胸挫傷、脖子瘀傷。

張瑋、王啟鑌、林紹哲準備離開時，發現張耿維等學生尾隨，並用手機拍攝，心生不滿。張瑋下車揮拳毆打張，再指揮王啟鑌、林紹哲向前追打學生們，學生被球棒、拳頭打傷、吳姓學生絆倒雙膝跪地，頭、背部受傷。

張瑋等6人遭起訴並依法判刑。此外，張瑋在臉書上貼影片「感謝網友幫忙還原現場」，字幕上寫張罵「操你媽的」、「張耿維 大飆三字經」，但張耿維表示自己沒有罵髒話，張瑋的行為已涉妨害名譽，提告加重誹謗。張瑋則辯稱，僅轉發影片，字幕並非他處理。

檢方勘驗影片，查出影片內確實曾出現髒話聲，雖無法辨別何人，但並非無中生有，且張瑋僅是轉發，字幕也不是由他經手處理，今依罪嫌不足給予張瑋不起訴處分。