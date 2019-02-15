親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

血濃於水嗆中國？突厥國家如何看「新疆再教育營」

床舖莫名搖晃！遺體修復師見怪不怪 靠一句話好夢入眠

台大濺血案受傷學生罵髒話？張瑋挨告誹謗獲不起訴

2019-02-15 10:17聯合報 記者賴佩璇╱即時報導

台大前年租借場地舉辦「2017中國新歌聲上海．台北音樂節」，引爆學生抗議並與中華統一促進黨成員衝突，造成四名學生受傷。一名受傷的歷史系學生張耿維，認為統促黨成員張瑋在臉書貼影片指他在現場罵髒話非屬事實，提告加重誹謗。台北地檢署勘驗影片，認為確實曾出現髒話聲，雖無法辨別何人，但並非無中生有，且張瑋僅是轉發，今依罪嫌不足不起訴。

前年9月24日台大舉辦活動引發學生及獨派團體抗議、攻占舞台，統促黨成員胡大剛從媒體得知後，下午3點多到場聲援。「台獨機關槍」李柏璋和愛國同心會、統促黨成員，因政治立場不同發生口角，雙方爆發肢體衝突。

統促黨楊紹瑞在台大側門人行道西側，看到愛國同心會官秀貞與李柏璋起口角，便與李扭打。楊用手、身體頂撞李，並用手打李的左臉。李則用手揮拳攻擊楊的臉，並把對方眼鏡鏡片弄壞。

胡大剛見楊與李發生爭執，認為一旁學生張耿維維護李，便用身上攜帶的伸縮甩棍，毆打張的頭；且胡還對著拿手機拍攝的李柏璋女友恫稱：「妳不要過來喔！我連妳一起打」。林紹哲在人行道西側，看到吳姓民眾欲拿成員藍靖凱的球棒，便用手勒住吳的脖子，導致他左胸挫傷、脖子瘀傷。

張瑋、王啟鑌、林紹哲準備離開時，發現張耿維等學生尾隨，並用手機拍攝，心生不滿。張瑋下車揮拳毆打張，再指揮王啟鑌、林紹哲向前追打學生們，學生被球棒、拳頭打傷、吳姓學生絆倒雙膝跪地，頭、背部受傷。

張瑋等6人遭起訴並依法判刑。此外，張瑋在臉書上貼影片「感謝網友幫忙還原現場」，字幕上寫張罵「操你媽的」、「張耿維 大飆三字經」，但張耿維表示自己沒有罵髒話，張瑋的行為已涉妨害名譽，提告加重誹謗。張瑋則辯稱，僅轉發影片，字幕並非他處理。

檢方勘驗影片，查出影片內確實曾出現髒話聲，雖無法辨別何人，但並非無中生有，且張瑋僅是轉發，字幕也不是由他經手處理，今依罪嫌不足給予張瑋不起訴處分。

台大
2019金豬年迎好運 秒領你的開工紅包→

相關新聞

大陸「剝皮妹」向台男詐財 他被騙走3百多萬最慘

2019-02-15 10:52

影／火燒車？ 雪隧煙霧彌漫駕駛心驚驚

2019-02-15 10:51

職務法庭判決 法官性騷女助理 「拔官」確定

2019-02-15 00:46

高職學歷當密醫 關節退化醫成敗血症

2019-02-15 00:29

「華航大賺錢、員工做功德」 華航告工會敗陣

2019-02-14 23:10

兒子欠2.5億債務 霧峰林家後代大安區豪宅證實遭查封

2019-02-14 18:24

影／20倍車價對決賓利 豐田車主控醫美CEO動手狠踹

2019-02-14 18:16

監委為扁案籲司法院檢討改進 法官質疑「都釋憲過了」

2019-02-14 17:06

護理師勸發洩可改善健康 她傳訊息給「無緣的」吃官司

2019-02-14 16:39

時力美女落選驗票 驗出115張爭議票由法官判定

2019-02-14 16:33

里長血親選前遷戶口遭提當選無效 法官：此風不可長

2019-02-14 16:28

把警用機車當私家車 交通小隊長得關1年半定讞

2019-02-14 15:34

質疑「打臉名嘴」平台是柯P網軍 周玉蔻挨告獲不起訴

2019-02-14 15:32

逆子開車撞死父開庭求抱媽媽 因病免死得關20年定讞

2019-02-14 15:09

未依法通報校園性侵害 國立大學學務長遭罰一萬五

2019-02-14 15:07

色法官性騷女助理 職務法庭駁回罰款改判拔官

2019-02-14 14:31

花心老公外遇與妻和解 未履行賠償40萬被判刑

2019-02-14 14:18

蔡英文也關注 職務法庭一一駁回性騷法官再審理由

2019-02-14 11:52

不想去派出所報到 頂新魏應充抗告被駁回

2019-02-14 11:17

曾恭賀王威中落選 街口支付胡亦嘉王威中互告均不起訴

2019-02-14 10:43

沈智慧將提案 酒駕毒駕再犯致死最高可處死刑

2019-02-14 10:15

法官陳鴻斌性騷擾女助理 意外促成職務法庭改革

2019-02-14 10:12

獨／色法官性騷女助理 職務法庭「再再審」罰款改拔官

2019-02-14 10:09

為心愛女友寄毒到澳洲 他恐要坐牢3年8個月

2019-02-14 09:43

先生住院妻探視 竟見別的女人在照顧

2019-02-10 13:34

罵女教授「貪贓學閥」 興大前研究生判賠6萬

2019-02-10 10:32

婦離家18年忽返家 「小王死了」

2019-02-10 00:06

高雄老字號小吃 鴨肉珍兄弟爭「起家厝」

2019-02-10 00:01

父外遇離婚、兒不管父子情了 討還祖父贈地

2019-02-09 20:10

中油招考舞弊93分重考變26分 遭解僱提告敗訴

2019-02-09 18:13

高雄老字號小吃店「鴨肉珍」 兄弟為起家厝鬧上法院

2019-02-09 12:20

莽夫為友助拳出人命 判重刑還連帶要賠389萬

2019-02-09 08:29

沒酒駕一時恍神 貨櫃曳引車追撞前車駕駛受傷

2019-01-19 17:29

BMW轎車撞飛男大生逃逸 酒醉車主辯「朋友開的」

2019-01-12 09:40

小三生的孩子都11歲了 婦人告通姦不起訴

2018-12-28 13:47
看更多

熱門文章

影／新春痛失2名壯年悍警 台南警長不捨臉書抒懷

2019-02-14 17:23

替嬤孫3人焦屍修好 父感恩：可完整到另一世界

2019-02-14 11:51

「華航大賺錢、員工做功德」 華航告工會敗陣

2019-02-14 23:10

大年初一臉書嗆殺蔡英文 警疑大陸人士所為

2019-02-14 14:22

把警用機車當私家車 交通小隊長得關1年半定讞

2019-02-14 15:34

侵佔閨蜜身分證自稱是女生 網紅珮珮兒遭起訴

2019-02-14 11:10

疑安全索斷落墜地 工人遭鋼筋貫穿臉頰

2019-02-14 15:35

父親病危她照常出國旅遊 千萬繼承權飛了

2019-02-14 17:01

床舖莫名搖晃！遺體修復師見怪不怪 靠一句話好夢入眠

2019-02-15 10:00

文化大學火災女學生重傷 消防局：躲廁所會送命

2019-02-14 16:43

文大火災重傷 女大生今凌晨轉三總小兒加護中心

2019-02-14 12:23

宜蘭重大車禍 少年騎車3貼與重機相撞 2命危2受傷

2019-02-14 17:40

時力美女落選驗票 驗出115張爭議票由法官判定

2019-02-14 16:33

4年三件命案 桃園這幢透天厝無人敢住

2019-02-14 19:52

影／宜蘭重機車禍2人不治 警方初判車速快

2019-02-14 18:28

搬回老家槍毒隨行 警抓人送辦鄰居才心安

2019-02-14 13:01

兒子欠2.5億債務 霧峰林家後代大安區豪宅證實遭查封

2019-02-14 18:24

影／20倍車價對決賓利 豐田車主控醫美CEO動手狠踹

2019-02-14 18:16

職務法庭判決 法官性騷女助理 「拔官」確定

2019-02-15 00:46

台中警局公布易陷愛情騙局星座 你上榜了嗎？

2019-02-14 11:16

里長血親選前遷戶口遭提當選無效 法官：此風不可長

2019-02-14 16:28

天旱缺水？ 彰化市多處山林火災消防員疲於奔命

2019-02-14 21:10

盤纏用盡想徒步返高雄 警所長掏腰包助返家

2019-02-14 13:20

揪團汽車旅館開毒趴被抓 嫌怨豬隊友引警上門

2019-02-14 15:10

惡火燒光文大景觀教室 消防採驗、約談師生釐清原因

2019-02-14 11:24

護理師獲撫卹 葉毓蘭嘆：殉職員警薛貞國沒那麼幸運

2019-02-14 13:17

阿嬤與2孫同喪火場 區長鼓勵：把孩子生回來

2019-02-14 12:03

護理師勸發洩可改善健康 她傳訊息給「無緣的」吃官司

2019-02-14 16:39

離職女店員闖遊藝場尋仇 警逮3嫌起出1把辣椒槍

2019-02-14 12:25

吸大麻歡度情人節 女子險些喪命

2019-02-14 16:53

高職學歷當密醫 關節退化醫成敗血症

2019-02-15 00:29

檢舉達人控個資遭警外洩 前鎮警方嚴正駁斥

2019-02-14 21:00

不給錢就倒餿水！新竹三環幫7人遭逮

2019-02-14 11:31

逆子開車撞死父開庭求抱媽媽 因病免死得關20年定讞

2019-02-14 15:09

春節噩耗！台南2警病逝

2019-02-14 23:25

影╱種柚豐收卻嘗毒 持毒遇警悔不當初

2019-02-14 11:51

質疑「打臉名嘴」平台是柯P網軍 周玉蔻挨告獲不起訴

2019-02-14 15:32

小資女炫耀存款達「8位數」 網友糾錯空歡喜一場

2019-02-15 10:44

3歲童遭毒打…綑綁雙手 赤裸在陽台罰站

2019-02-15 00:34

影／宜蘭重機車禍2死3傷 受傷3少年是足球隊員

2019-02-14 20:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top