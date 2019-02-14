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桃園吉祥物「ㄚ桃、園哥」警局過夜 全因太可愛遭竊

2019-02-14 23:40聯合報 記者許政榆╱即時報導

桃園市八德霄裡花海公園，近日一甩過往公墓陰森形象，搖身一變成為美麗花海，加上共融式遊具進駐，成為八德居民遊憩景點首選，沒想到在公園內的桃園市吉祥物公仔「ㄚ桃」「園哥」因為太可愛，竟遭民眾拔走並隨意放置在路邊，警方獲報後，立刻將「ㄚ桃」「園哥」帶回派出所「安置保護」，避免公物遭破壞。

桃園市八德區竹霄社區發展協會理事長、八德分局廣興警友站長鄧旭東表示，為爭取霄裡地區有更多休閒空間，去年底透過議員呂林小鳳協助、合力向市府申請經費，重新整理約2.1公頃的公園地，打造美麗花海園區。

「民眾看他們太可愛，順手帶回家啦」鄧旭東說，當時工務局、客家事務局規劃園區內植栽外，也特地放置36隻桃園市吉祥物「ㄚ桃」和「園哥」小公仔，有5隻因小朋友貪玩弄壞，送回工務局修復，剩下的31中，因公仔未完全固定於地面，有民眾看到公仔覺得可愛，隨手將它拔起帶走，經統計共有4隻失蹤

廣興派出所所長袁英傑指出，透過警友站長協助通報，於八德區新生路某巷弄內，發現遺失的2隻「ㄚ桃」和「園哥」，因此將其帶回派出所放置保管，避免公物再遭破壞，另外2隻失竊公仔正在追查中。市議員呂林小鳳表示，花海公園成功爭取建造完成，希望民眾除了遊玩賞花，也能愛惜公物，勿破壞公物以免觸法。

桃園市八德霄裡花海公園，共有2.1公頃市民活動空間，園區內也放置36隻桃園市吉祥...
桃園市八德霄裡花海公園，共有2.1公頃市民活動空間，園區內也放置36隻桃園市吉祥物「ㄚ桃」和「園哥」小公仔供民眾拍照。記者許政榆／攝影
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放置於桃園市八德霄裡花海公園內的「ㄚ桃」和「園哥」小公仔，被民眾拔走放置在住家附...
放置於桃園市八德霄裡花海公園內的「ㄚ桃」和「園哥」小公仔，被民眾拔走放置在住家附近，警方接獲報案，將他們帶回派出所安置，避免公物再遭破壞。記者許政榆／攝影
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桃園市八德霄裡花海公園，共有2.1公頃市民活動空間，園區內也放置36隻桃園市吉祥...
桃園市八德霄裡花海公園，共有2.1公頃市民活動空間，園區內也放置36隻桃園市吉祥物「ㄚ桃」和「園哥」小公仔供民眾拍照，圖非當事者。記者許政榆／攝影
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放置於桃園市八德霄裡花海公園內的「ㄚ桃」和「園哥」小公仔，被民眾拔走放置在住家附...
放置於桃園市八德霄裡花海公園內的「ㄚ桃」和「園哥」小公仔，被民眾拔走放置在住家附近，警方接獲報案，將他們帶回派出所安置，避免公物再遭破壞。記者許政榆／攝影
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桃園市八德霄裡花海公園，共有2.1公頃市民活動空間，園區內也放置36隻桃園市吉祥...
桃園市八德霄裡花海公園，共有2.1公頃市民活動空間，園區內也放置36隻桃園市吉祥物「ㄚ桃」和「園哥」小公仔供民眾拍照。記者許政榆／攝影
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放置於桃園市八德霄裡花海公園的「ㄚ桃」和「園哥」小公仔，有民眾認為很可愛，竟將它...
放置於桃園市八德霄裡花海公園的「ㄚ桃」和「園哥」小公仔，有民眾認為很可愛，竟將它拔起帶走放置在住家附近。圖／八德區竹霄社區發展協會提供
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