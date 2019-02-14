桃園吉祥物「ㄚ桃、園哥」警局過夜 全因太可愛遭竊

2019-02-14 23:40 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



桃園市八德霄裡花海公園，近日一甩過往公墓陰森形象，搖身一變成為美麗花海，加上共融式遊具進駐，成為八德居民遊憩景點首選，沒想到在公園內的桃園市吉祥物公仔「ㄚ桃」「園哥」因為太可愛，竟遭民眾拔走並隨意放置在路邊，警方獲報後，立刻將「ㄚ桃」「園哥」帶回派出所「安置保護」，避免公物遭破壞。

桃園市八德區竹霄社區發展協會理事長、八德分局廣興警友站長鄧旭東表示，為爭取霄裡地區有更多休閒空間，去年底透過議員呂林小鳳協助、合力向市府申請經費，重新整理約2.1公頃的公園地，打造美麗花海園區。

「民眾看他們太可愛，順手帶回家啦」鄧旭東說，當時工務局、客家事務局規劃園區內植栽外，也特地放置36隻桃園市吉祥物「ㄚ桃」和「園哥」小公仔，有5隻因小朋友貪玩弄壞，送回工務局修復，剩下的31中，因公仔未完全固定於地面，有民眾看到公仔覺得可愛，隨手將它拔起帶走，經統計共有4隻失蹤。