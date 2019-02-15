高職學歷當密醫 關節退化醫成敗血症

密醫許男涉犯醫師法及詐欺等罪嫌，檢方聲押獲准。 記者劉星君／翻攝 分享 facebook

只有高職學歷的許姓男子，曾在韓國私人診所送藥，回台後卻佯稱是醫生，租豪宅看診並到府服務；一名七十多歲老先生膝關節退化，被治得差點送命。高雄檢警及衛生單位據報查獲他，檢方依涉犯醫師法及詐欺等罪嫌聲押獲准。

高雄市衛生局去年十一月間通報高雄地檢署，許姓男子（五十四歲）詐稱是大醫院醫生，租用鼓山區美術館特區一間豪宅違法看診，還打出「到府服務」噱頭。

檢警及衛生單位調查發現，許只有高職電子科學歷，多年前曾在韓國當領隊，並在當地的私人診所幫忙送藥，回台後變成密醫，把民眾當白老鼠，每次收費五百元起跳。

一名七十多歲的林姓老先生因膝關節退化上門求診，許胡亂替老先生施打類固醇及血清、肝精、肉毒桿菌等藥物後，老先生卻高燒不退，他再度到府幫老先生打抗生素及抽取關節液，結果造成傷口感染無法控制，引發敗血症，經家屬送醫急救才保住一命。

檢警及衛生單位專案小組今年一月卅日持搜索票，在許的租屋處查獲他，查扣假造的醫師證書、醫師章、相關醫療器材及卅多種處方藥物。許承認涉案，供稱假的醫師證書是在網路上以一千元遊戲點數請網友幫忙製作，他下載彩色列印。專案小組已擴大清查有無其他共犯或受害民眾。

許男上網以遊戲點數1000點換取偽造的醫生證書。 記者劉星君／攝影 分享 facebook

警方在許的租屋處查扣卅多種管制藥品。 記者劉星君／攝影 分享 facebook