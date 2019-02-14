「華航大賺錢、員工做功德」 華航告工會敗陣

2019-02-14 23:10 聯合報 記者 聯合報 記者 呂開瑞 ╱即時報導



中華航空公司企業工會去年1月22日開記者會，要求華航盡速恢復4位空服員職務，還指華航哄騙空服員到密閉空間要求簽署自願離職書，並透過臉書直播記者會，工會理事長劉惠宗也在臉書張貼「我們員工年終拿3萬6千5啦」、「看看這74位長官的年終拿多少！共拿了不到2億而已」等內容。

劉惠宗另在華航園區以擴音器呼口號「資方無良、員工斷糧」、「華航大賺錢，員工做功德」，「華航高層把我們當工具」，還在勞動部前發表言論「今年營收1563億，主管考績只有2種，優！甲上，員工呢？近年來資方美其名關懷，實則約談的管理態度及美其名紀律，實則整肅的處分，讓我們員工感到懼怕」等。

華航以這些言論讓外界誤為公司蠻橫違法、限制員工人身自由，貶抑華航在社會上的評價，已侵害華航名譽權，向企業工會和理事長、2名空服員等人求償1元、在四報刊登道歉啟事。

法院審理時，企業工會表示，迫簽自願離職內容是根據會員陳述「被助理逼在小場所裡、限制出入」及「不得通知工會」等，並非虛構。

劉惠宗指臉書發表「長官年終獎金」的言論，是對年報紀載理解有誤，事後立即刪文，且「年終獎金分配合理性」是可受公評、應受言論自由保障。劉惠宗還表示，「華航高層把我們當工具」等言論，內容並非個人攻擊或誹謗，而是針對可受公評的勞資關係議題，主張沒有侵權。