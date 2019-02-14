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兒子欠2.5億債務 霧峰林家後代大安區豪宅證實遭查封

2019-02-14 18:24聯合報 記者林孟潔╱即時報導

霧峰林家後代、明台產物保險前董事長林博正被壹週刊報導指替么子林明洋簽本票還2.5億元債務，事後卻還不出錢，已遭查封財產。台北地方法院確認已查封林博正位於信義路四段「璞真仰心」豪宅。

週刊報導指出，林明洋積欠李姓富商2.5億元債務，時間長達兩年半，因林明洋還不出來，轉向父親林博正求救，林博正簽署切結書、本票允諾還款，之後卻遲不還錢。林博正也懷疑林明洋欠的是「假債」，目的是為掏空家產，才拒絕認帳，並對林明洋、李提告詐欺偽造文書等；但李也反告林博正誣告，並向法院聲請查封林博正的財產。

台北地院指出，李確實有聲請查封林博正的房產，去年5月4日已查封林博正資產及位於台北市大安區信義路四段的豪宅，但林也已提供擔保金，讓豪宅免為假執行，暫時不會被法拍。

據了解，林博正認為本票是被偽造、變造，向法院提3件民事訴訟，確認本票債權不存在，其中一件已送筆跡鑑定，第二件合議停止，第三件仍在進行中；另外，林博正也有提相關訴訟救助。

刑事部分，林博正已對李提告偽造文書、詐欺等罪嫌，仍在台北地檢署偵辦中。

據指出，45歲的林明洋曾與女星林熙蕾、潘慧如傳出緋聞，他曾擔任明台產險的董事，擁有太平產險50%股份，業界一度推估他的身價可能有百億元之譜。林明洋也被宋姓骨董商指控藉口代銷骨董，侵占價值4千多萬的寶物，被檢察官依侵占罪嫌起訴，林否認犯罪，台北地方法院法院去年12月底判他無罪。

台北地方法院。本報資料照片
台北地方法院。本報資料照片
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偽造文書詐欺債務
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