影／醫美CEO開賓利無辜被撞 修車要上百萬反挨告

2019-02-14 18:16 聯合報 記者 聯合報 記者 王長鼎 ╱即時報導



國內知名醫美集團CEO黃姓男子今年2月7日凌晨駕駛賓利汽車，遭對向車道豐田汽車逆向撞上左後輪，警方到場後，黃姓男子涉嫌揮拳及用腳踹向肇事的豐田汽車黃姓駕駛人，警方也當場制止。黃姓駕駛人不滿挨打遭踹，事後至醫院驗傷，本月10日到派出所提出傷害告訴，挨告的黃姓實利車主昨天到案，坦承一時氣憤有揮拳，強調沒有打到對方，警方訊後黃姓男子依傷害罪嫌函送新北地檢署偵辦。

警方調查，2月7日凌晨4時許，31歲黃姓男子駕駛豐田汽車，在中和區成功路往福和橋方向行駛時，疑似恍神於會車時不慎移動方向盤，

導致車身向左偏移，撞擊對向直行由38歲黃姓男子駕駛賓利汽車左後車輪，雙方駕駛的酒測值均為零。

據了解，交通事故發生後，挨撞的黃姓車主於警方到場後，一度欲用腳踹向肇事事的豐田汽車駕駛黃姓男子，為警方當場制止，並通知救

護車到場送醫，黃姓男子當時則表示，待驗傷後再行決定是否提告。豐田汽車駕駛黃姓男子本月10日前往中和警分局秀山派出所，持驗傷單表示要對賓利汽車黃姓車主提告傷害，警方依法受理並調閱案發地點監視器畫面，賓利汽車黃姓車主接獲警方通知後，昨天到派出所說明。