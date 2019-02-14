為百元把人打到昏迷送醫 麵店兄弟說「不是什麼大事」

2019-02-14 17:30 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ╱即時報導



新北一對黃姓兄弟繼承父母經營的排骨酥麵店，前年12月不滿訂瓦斯不像父母一樣享有100元折扣，與瓦斯行老闆發生爭吵，事後更登門痛毆老闆，把人打到昏迷住院。兄弟2人雖然沒有前科，但新北法院開庭時，先是辯稱「這不是什麼大事情」、「只是錢的問題」等語，又未依和解條件如期賠償，被法官認定犯後態度不佳，各判有期徒刑4月，得易科罰金。全案可上訴。

判決指出，黃姓兄弟因訂瓦斯未享有折扣，前年12月20日騎車到瓦斯行找老闆理論，因為得不到滿意答覆，2人隨即分持安全帽、水管朝對方頭部和身體揮擊，口中還不斷飆罵髒話，把人打到昏迷送醫；瓦斯行老闆除頭、手和身體多處擦挫傷，經醫院檢查後，疑似有輕微顱內出血，出院後還需1個月時間靜養，至今仍心有餘悸。

法院審理時，黃姓兄弟坦承打人，但辯稱是對方口氣先不好，還說事情「有因就有果」，並表示「這不是什麼大事情，只是錢的事情」、「我覺得我受委屈，所以我才會打人」等語。