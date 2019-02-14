「北斗星」疑偷賣油給北韓 遭查扣滯留台中港

2019-02-14 17:11 聯合報 記者 聯合報 記者 余采瀅 ╱即時報導



「北斗星」號油輪疑涉及賣油給北韓船隻被發現，去年11月停靠台中港時遭扣船調查，迄今已經3個月，船方不滿長期被扣留台中港，今天拉白布條抗議。航港局中部航務中心邀相關單位召開專案會議指出，船長及管事2人限制住居，其餘船員可依法辦理入出境。

「北斗星」號油輪去年11月9日停靠台中港，準備運油到日本石垣島，疑因賣油給北韓，撤銷其船籍，加上航港局中部航務中心登檢，發現船上有多項缺失影響航行，要求船東需找到船籍國，並授權取得改善缺失報告才可出港，但船東無法取得無法出港。

「北斗星」號油輪船上共12人，由於被滯留在台中港長達3個月，質疑檢方查不出什麼卻硬扣船，今天在船上拉白布條抗議。

航業調查處台中調查站表示，「北斗星」號油輪因在海上駁油給北韓船隻，被聯合國查獲，撤銷其船籍，船調處獲報進行調查。船長等人表示，賣油給誰是由船東決定，並不了解對方是否為北韓船隻。目前緬甸籍船長NYEIN AUNG及大陸籍管事HUANG JIAN WEI已被檢察官限制住居。