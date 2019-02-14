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護理師勸發洩可改善健康 她傳訊息給「無緣的」吃官司

2019-02-14 16:39聯合報 記者王聖藜╱即時報導

楊姓婦人產後憂鬱，護理師勸她發洩一下，她想起念書時被陳姓男同學拋棄，傳簡訊給陳稱要讓「當年那個女人」死，依恐嚇罪起訴；台北地院認為，楊婦不曉得「當年那個女人」已嫁給陳，更不會知道陳會通知「當年那個女人」，楊婦沒犯意，判她無罪。

檢方指控，楊婦2017年9月5日傳送「……尤其當年那可惡的文化女，我一定更不會放過她，讓她死……她一定得死……」的訊息給陳，陳認為訊息讓他妻子畏懼提告，檢察官將楊婦起訴。

法院審理時，楊婦稱，陳是她2009年就讀二技的同學，陳追求她，她考慮良久決定接受，陳卻在臉書上貼跟女生的合照，她覺得被騙，由於合照標示女生念文化大學，所以叫這個女生「文化女」，發送訊息是在抒發情緒。

楊婦的律師說，楊婦認為被陳玩弄，發訊息時因剛產子有產後憂鬱症，經護理師建議發洩心中抑鬱，應能改善健康，才傳訊息，就算用語過激，最多是在詛咒，不是恐嚇。

陳則說，楊婦訊息提到的是當年的感情糾紛，他與妻子愛情長跑10幾年，「我太太是念文化大學，所以覺得訊息中提到的『文化女』就是在講我太太」，他怕妻子遭遇不測才提告。

法官認為，楊婦稱二技畢業後，與陳並無接觸，不知道「當年那可惡的文化女」與陳的關係，陳說，不清楚楊婦是否知道他結婚的對象，可見楊婦對「當年那可惡的文化女」的認知，停留在10年前的一張合照上，難以認定楊婦主觀上認為訊息會藉由陳傳遞給「文化女」，判她無罪。

圖為台北地院。記者王聖藜/攝影
圖為台北地院。記者王聖藜/攝影
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憂鬱症文化大學恐嚇
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