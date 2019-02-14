時力美女落選驗票 驗出115張爭議票由法官判定

2019-02-14 16:33 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



時代力量台中市議員候選人吳佩芸，以9票輸給老將何文海，吳佩芸對何文海提起當選無效、並聲請驗票，台中地院從12日起一連3天的驗票今天下午落幕，雙方爭議票共有115張，選舉法庭將擇期由雙方辯論後，再由合議庭判定。

何文海表示，選舉沒有輸贏，只有責任，為民服務是文海心繫的期許，無論世事如何變遷，無論選舉結果為何，他服務的初心始終不變，為民發聲的熱情也不曾消減。就靜待法院判決結果，謝謝大家關心！

吳佩芸表示，這場驗票的進行著實不易，預納費用 40萬對年輕政治素人確實是非常高的門檻，但感謝支持者的募款支持，讓三日的驗票能如期進行，關於驗票過程的諸多爭議之處，接下來將交由法官開庭公正審理。

台中地院行政庭長楊文廣表示，該院所受理之案件為當選無效訴訟，與台北市長選舉之差距千分之三行政驗票勘驗性質不同，行政驗票並無訴訟案件，在驗票過程中，法官必須當場決定是否屬於有效票或是無效票，所以行政驗票可以馬上知道結果。

然而本件當選無效訴訟為訴訟案件，屬司法驗票，只能將驗票過程中有爭議的票交給合議庭審理後判決，所以無從立即告知結果。

南屯區總票數為8萬5360票，有效票8萬3126票，無效票2234票。院方驗票分為10個組，有5個法官各負責2個組的驗票工作，每組有2名選務人員、2名律師、1名書記官，驗票工作從12日起為期3天。

楊文廣指出，台中市南屯區市議員當選無效訴訟案件，歷經3天司法驗票，當事人兩造有爭議票共約115票 (實際有爭議票數仍待合議庭認定)。