里長血親選前遷戶口遭提當選無效 法官：此風不可長

2019-02-14 16:28 聯合報 記者 聯合報 記者 姜宜菁 ╱即時報導



嘉義市安寮里長呂文雄去年選舉以1457票完成12連霸，但嘉義地檢署查出，呂文雄的兒子、媳婦等11人在選前4個月異常遷移戶口，涉嫌妨害投票，依違反選罷法提起當選無效，嘉義地方法院今天開準備程序庭，呂文雄委任律師趙文淵代為出席辯護，趙文淵強調，11人皆為呂的直系血親和姻親，為了讓當事人順利當選，遷移戶口合理，且11人最後並未領票和投票；法官林中如糾正律師的說法，「此風不可長」。

80歲的呂文雄原本經營藥局，45年前，當時的里長謝前在任病逝，里民紛紛鼓勵呂文雄接棒參加補選，從此連任至今，曾當選全國特優里長；呂曾表示，親人間相挺無可厚非，檢察官小題大作。

趙文淵轉述呂所說，遷移戶口內的11人為自己的長子、長媳等直系血親和姻親，他們最後並未投票，請求法院調閱嘉義市選委會領票紀錄即可證明，「沒有投票就沒妨礙投票」，因此不構成刑法146條第2項的要件。

法院調查呂文雄過去戶籍遷移紀錄發現，呂的長子和長媳等人在103年也曾異常遷移，而日期正好是103年9合一大選前4個月，前後兩次的時間點與大選時間相近，林中如問，「為何選前異常遷移戶口？」趙文淵僅說，屆時由呂文雄到庭親自說明。