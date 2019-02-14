影／車手頭化名「孫安佐」 警逮6名詐騙集團車手

2019-02-14 16:10 聯合報 記者 聯合報 記者 王長鼎 ╱即時報導



新北市蔡姓男子日前遭詐騙集團以「猜猜我是誰」詐騙手法，假冒客戶利用網路通訊軟體「LINE」，傳送詐騙訊息，要求其支付鋁門工程款，蔡男不察匯出35萬元後，才驚覺遭騙報案。警方循線追查，逮捕詐騙集團車手頭余姓男子，化名「孫安佐」指揮旗下5名車手行騙。訊後依詐欺罪嫌將余嫌等6人移送新北地檢署偵辦。

新北市土城警分局去年底獲報，以24歲余姓男子為首詐騙集團成員，利用網路通訊軟體「LINE」，以「猜猜我是誰」詐騙手法，假冒客戶向被害人56歲蔡姓男子傳送詐騙訊息，要求支付鋁門工程款，蔡男一時不察，誤以為是下游承包商，依約陸續匯款35萬元至詐騙集團人頭帳戶，後來才發覺遭騙報警處理。

警方循線追查出余嫌及34歲吳姓、35歲陳姓、35歲林姓、24歲張姓和20歲黎姓男子共6名詐騙集團提款車手，警方指出，余嫌到案後坦承經由綽號「大發」、「孫安佐」等姓名不詳詐騙集團成員，指揮旗下車手在台中和雲林等地提領詐騙款項。

余嫌供稱，因缺錢花用，自去年5月開始加入詐騙集團，只要能成功提領詐騙款項，可分得提款金額的百分之一，即成功提領10萬元可分得1千元，警方訊後依詐欺罪嫌將余嫌等6人送辦。