把警用機車當私家車 交通小隊長得關1年半定讞

2019-02-14 15:34 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



彰化芳苑警分局前交通分隊小隊長洪進福，把警用機車當成私家車，加油報公帳時間長達3年，一審依貪汙治罪條例侵占公用財物罪判5年2月徒刑，二審認為他沒有侵占犯意，只是貪圖加油費，改判他1年6月徒刑，褫奪公權2年，他不服提起上訴，最高法院今天駁回上訴，全案定讞，並通知檢方啟動防逃機制。

判決指出，洪2008年1月到2013年6月在芳苑分局交通分隊任職小隊長，他擅自將配發的警用機車請車行改裝，拆除噴有「彰化縣警察局巡邏車」字樣的白色車殼和警示燈，自行換裝銀色車殼，讓人無法辨識為警用機車，再將機車作為個人上下班交通工具，並拿由卡到中油加油站簽帳，而加油站每月會再向分局彙整請款，直到2013年5月才被發現，不當核銷3779餘元油料。

法院調閱公務車調派使用登記資料，洪員2012年7月份騎乘公里數達1163公里，其中有1天4小時巡邏騎乘高達172公里，遠超過一般機車正常使用公里數，2011年7、8月他在祖父去世請喪假兩天也分別登載4小時巡邏騎乘127、190公里；2012年5月休假赴大陸旅遊休假仍登載4小時巡邏騎乘146公里，顯見他在車輛登記簿登載不實。

一審依侵占公用財物罪判5年2月徒刑，他不服提起上訴，認為他加油都用於公務，且更換車殼是為了執行秘密勤務，車輛登記簿填載事項縱有不正確，也只是因為勤務繁重而便宜行事，「我財產這麼多，不需要為了一點加油錢而去貪汙」。