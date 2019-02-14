質疑「打臉名嘴」平台是柯P網軍 周玉蔻挨告獲不起訴

2019-02-14 15:32 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



周玉蔻經常上政論節目。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 網路平台「打臉名嘴」去年選舉前與資深媒體人周玉蔻對槓，周女質疑「打臉名嘴」為何從不打台北市長柯文哲，根本就是柯P的網軍，遭「打臉名嘴」張姓負責人認為「網軍」已侵害他名譽，憤而提告。台北地檢署認為周女僅質疑「打臉名嘴」卻從未提及張的姓名，且該網路平台非自然人及法人，不符合妨害名譽罪的構成要件，今給予不起訴處分。

檢方調查，網路平台「打臉名嘴」在去年3月間製播第一集，而去年8月間利用GOOGLE表單作一個名嘴與主持人評鑑，最依照統計數據讓「惡感指標」最高的周玉蔻獲得冠軍。

周玉寇得知民調結果後，認為數據非屬真實，憤而在自己主持的廣播節目《蔻蔻早餐》上反擊此為惡意民調並揚言提告，另指「打臉名嘴」是「柯網軍」，並在節目中邀請「打臉名嘴」及「柯網軍」上節目公開對質。

周玉蔻的言行，讓「打臉名嘴」的張姓負責人認為「網軍」一詞已侵害其個人名譽，提出刑事告訴。另有民眾見到雙方互槓，認為周玉蔻的質疑屬「意圖使柯文哲不當選」，因此將其發言集結成冊，送交北檢告發周女違反選舉罷免法意圖使人不當選。

檢方偵辦時，勘驗所有周玉蔻提及「打臉名嘴」相關言論，發現她從未指名道姓地明確提到張的姓名，且雖曾提到「打臉名嘴」的製作人，但並沒提及張的名字。

檢方認為，周玉蔻雖稱「打臉名嘴」是柯P的網軍，但從未講過這名張姓負責人的姓名，且一般社會大眾也不會看見「打臉名嘴」就連結到就是在指稱張。

檢方指出，「打臉名嘴」非自然人及法人，只是一個網路平台，不符合妨害名譽罪構成要件，因此不起訴。此外，周女言論並非指稱柯文哲，而是質疑「打臉名嘴」若公正客觀，應該一視同仁，因此認為並無犯意，違反選罷法部分今一併給予不起訴處分。