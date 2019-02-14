逆子開車撞死父開庭求抱媽媽 因病免死得關20年定讞

2019-02-14 15:09 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



新北市孫姓男子前年因為衣著問題和父親吵架，開賓士車從後方撞死父親，他開庭時多次要求擁抱母親，一審依殺害直系血親尊親屬罪判他無期徒刑，褫奪公權終身；二審改判20年徒刑，執行完畢或赦免後，令入相當處所監護5年。他仍認為刑度太重，且撞死的人並非他父親，因此提起上訴，最高法院今天駁回上訴，全案定讞。

孫（27歲）長期在大陸念書，高中轉至加拿大，大學就讀美國紐約州立大學，他2017年2月返台，隔月和61歲擔任資產管理公司總經理的父親，開車去探訪友人，兩人在車上因穿著大吵一架，父親遭他毆打後負氣下車，他接手駕駛，見父親在路邊行走，心中餘怒未消，竟駕車從後方撞擊父親，導致父親傷重身亡。

孫被檢方依殺害直系血親尊親屬罪嫌起訴。法院審理時，他曾指出，沒有殺害父親的意思，只因父親長期在台灣跟蹤他、餵他吃迷幻藥、叫他自殺，也常在家中看見很多不認識的女生，讓他精神壓力很大，父親也曾在他車子後座和女人發生性關係。

他曾說，因為當時他母親不在台灣，他想要回大陸照顧母親，但父親不讓他回去，也不買來回機票，才會一時氣憤開車撞人，「我現在很懺悔，我也是很尊敬、愛護我的父親」，孫也向法官詢問父親的財務狀況。

孫母也批評丈夫威權、專制，要求任何事都要聽他的，兒子不理父親，事發時她人不在台灣。孫母說，丈夫每天一早就叫兒子起床、隨他到公司學習，希望栽培他接棒，但兒子不喜歡父親的公司。她說，丈夫常抱怨「兒子被妳寵壞了」。

士林地院一審認為，孫罹患思覺失調症，因被父親責罵觸發妄想症狀，難以控制憤恨情緒，但他犯後態度不佳，法官依殺害直系血親尊親屬罪判無期徒刑。二審則認為，依照精神鑑定報告結果，孫罹患思覺失調症，他和家人都缺乏病識感，沒有治療、吃藥，以致出現幻覺、妄想等症狀，還有情緒失控、暴力等狀況。

高院指出，孫受妄想影響，加上認為長期遭父親施暴、父親外遇，他憤恨難平，案發當下辨識行為能力降低，應該減刑，考量孫12歲起就生病，且環境變動、父母感情不睦，病情逐漸惡化，養成「大量吃甜食」的習慣，還開始有幻覺、暴力、言行失控；他的智商屬於中高，如能改善飲食習慣、適度鼓勵，與精神科醫師、心理師合作診療、服藥，應可增加其社會適應能力，並在協助下穩定就業，改判20年徒刑。