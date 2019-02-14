親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

獨／全亞洲第一…愛滋患者器官互捐上路 6患者正等候

大年初一臉書嗆殺蔡英文 警疑大陸人士所為

未依法通報校園性侵害 國立大學學務長遭罰一萬五

2019-02-14 15:07聯合報 記者賴佩璇╱即時報導

中部地區一所國立大學一名男學生2014年間接受諮商輔導時，卻在個別諮商室內、輔導員面前脫褲露出生殖器。諮商與生涯發展中心林姓前主任等人卻未於24小時內依性平法規定，通報疑似性侵害或性騷擾，學校遲至9日後才校安通報另未依法社政通報，因此吳姓學務長遭教育部裁罰1萬5千元。吳不服提告，一審認為吳是負責通報主管，未盡指揮監督之責，具有過失，判他敗訴。案經上訴，因未具體表明原判決違背法令，台北高等行政法院裁定駁回上訴。

判決指出，2014年7月29日，該校林姓諮商中心主任與一名男同學（A生）相約在諮商中心會面。當天上午9點40分，A生和父親一起到場，他表示想和張姓輔導員單獨面談，於是將張拉近個別諮商室並關上門，A生卻脫褲露出生殖器。

張驚嚇地衝出個別諮商室後，A生被父親及其他教職員要求穿回褲子，他竟衝出室外、作勢從欄杆往外跳，還說要自殺。教官趕到現場制止後，由林姓女主任開車帶他就醫。

同日下午，林姓主任主持諮商中心內部會議，其他輔導員在會議中報告此事；被害的張姓輔導員在8月4日向學校性平事件申請及檢舉窗口、學務處侯姓秘書告知事件經過，但張還在考慮是否提出申訴書，因此侯把申訴書電子郵寄給張，再致電給吳姓學務長。直到7日才由校園安全中心張姓承辦人依性別平等教育法為校安通報，並稱此為疑似性騷擾事件。

11日，張姓輔導員未採用原性騷擾申訴書，認為是遭強制猥褻，向校方提出性侵害申訴書。經手過的教職員，依性平法規定均負有校安通報義務，且對疑似校園性侵害事件，依性侵害犯罪防治法規定均負有社政通報義務，卻遲至8月7日才為校安通報，甚至迄今未依法社政通報，因此教育部認定有嚴重違失，監察院也糾正。

由於此事件應於2014年7月29日通報，學校遲至8月7日通報，教育部於2015年4月27日，裁罰第一時間知道卻未通報校方的林姓主任6萬元。吳姓學務長是行政主管，卻因不識法規而未作出明確通報指示，依法裁罰1萬5千元。

吳不服提告，台北地院認為依法規應於24小時內通報，他事前指示不明確且事後也未即時審核，因此對校安人員未於時間內通報一事有過失，教育部裁罰合法，判他敗訴。案經上訴，因未具體表明原判決違背法令，北高行裁定駁回上訴，不得抗告。

教育部性侵性騷擾
2019金豬年迎好運 秒領你的開工紅包→

相關新聞

曾恭賀王威中落選 街口支付胡亦嘉王威中互告均不起訴

2019-02-14 10:43

色法官性騷女助理 職務法庭駁回罰款改判拔官

2019-02-14 14:31

花心老公外遇與妻和解 未履行賠償40萬被判刑

2019-02-14 14:18

蔡英文也關注 職務法庭一一駁回性騷法官再審理由

2019-02-14 11:52

替嬤孫3人焦屍修好 父感恩：可完整到另一世界

2019-02-14 11:51

全台首創！環保又免眼花 北院拍賣電子看板正式啟用

2019-02-14 11:30

不想去派出所報到 頂新魏應充抗告被駁回

2019-02-14 11:17

沈智慧將提案 酒駕毒駕再犯致死最高可處死刑

2019-02-14 10:15

法官陳鴻斌性騷擾女助理 意外促成職務法庭改革

2019-02-14 10:12

獨／色法官性騷女助理 職務法庭「再再審」罰款改拔官

2019-02-14 10:09

為心愛女友寄毒到澳洲 他恐要坐牢3年8個月

2019-02-14 09:43

陳佩琪告三立 「如被潑糞水」

2019-02-14 00:13

去年酒駕五萬人次 三分之一是累犯

2019-02-14 00:11

認罪咬共犯 貪汙警減刑一年多

2019-02-14 00:08

養子是麻煩製造者 老夫妻揮淚斬親情

2019-02-13 20:56

國防部向慶富求償7705萬 律師：陳慶男應該不會再押了

2019-02-13 19:59

「和鄭文燦關係很好」 他輕易騙到1050萬

2019-02-13 19:55

北車350萬元搶奪案 2嫌交保限制出境

2019-02-13 19:54

影／檢疫犬遭移民官「踢」 獸醫檢查發現心理受影響

2019-02-13 19:48

塞爆！苗栗8人座廂型車竟塞15名學童被查獲

2019-02-13 19:20

水電工超會騙 業務甘願墊付酒店錢

2019-02-13 18:49

恐慌男在國道遭多輛車輾成肉塊 肇事謝男被限制住居

2019-02-13 18:29

裝憂鬱詐保3千萬 北檢聲請延押母女檔

2019-02-13 17:37

與美女名醫不倫還吸3.8億元 想赴美拿史丹佛學歷證明

2019-02-13 17:27

去年5萬多人酒駕有3分之1是累犯！蔡清祥籲民間一起防制

2019-02-13 16:23

要坐牢！三線一星分局長包庇電玩 最高法院改判6年4月

2019-02-13 16:14

孽子持剁骨刀傷老父 再為討錢違反保護令恫「打死你」

2019-02-13 16:10

劣質鹿茸藥酒高價販售 假中醫判2年6個月

2019-02-13 15:58

胡睿兒性侵案判2年 坦承犯罪和解未獲緩刑

2019-02-13 15:57

資深藝人梁又南挨告妨害名譽 獲不起訴

2019-02-13 15:22

山路落石砸車傷人 女子獲判國賠57萬餘元

2019-02-13 14:56

誰摔死了李新？ 法院判珠寶商得賠償郭新政110萬元

2019-02-13 14:33

少校偷帶友入營 偽簽長官名遭起訴

2019-02-13 14:29

阿帕契案 張友驊辱潘家宇判拘役30日定讞

2019-02-13 14:27

丈人拉布條罵女婿的小三 法官相挺判誹謗無罪

2019-02-13 14:09

陳佩琪哽咽批「被潑糞水」柯文哲嘆：我是不負責任的先生

2019-02-13 14:07

記憶遺留在5年前 老婦深夜尋親弟迷途高雄

2019-02-13 12:25

載愛妻洗腎撞車導致身亡 翁自責內疚獲不起訴

2019-02-13 12:20

柯文哲對官司只有兩個字評價 陳佩琪：夫妻是獨立個體

2019-02-13 12:20
看更多

熱門文章

要坐牢！三線一星分局長包庇電玩 最高法院改判6年4月

2019-02-13 16:14

文化大學救出16人火場影片曝光！2女學生受困男廁

2019-02-13 19:30

塞爆！苗栗8人座廂型車竟塞15名學童被查獲

2019-02-13 19:20

文化大學火災2女重傷 北市證實失火處是違建

2019-02-13 23:40

《大尾鱸鰻》演員陳光前 中午墜忠孝橋

2019-02-13 15:53

他與妻僅離婚16天 凍未條上了她被判刑

2019-02-13 22:47

文大火警 脫困女學生還原現場：濃煙太大、樓梯下不去

2019-02-13 22:14

南迴公路這面落石警告牌 讓駕駛看到都笑翻了

2019-02-14 09:58

文大環境設計學院火警 校方：疑學生實作出意外

2019-02-13 17:57

文化大學教室驚傳火警 12人受困警消搶救中

2019-02-13 17:22

影／驚險！機車騎士逆向騎上國道 8輛警車攔截

2019-02-13 23:00

文大女學生躲密閉式廁所 呼吸道灼傷插管治療

2019-02-13 20:24

一年多沒「碰過」嬌妻 她跟蹤發現丈夫「愛巢」

2019-02-13 18:50

與美女名醫不倫還吸3.8億元 想赴美拿史丹佛學歷證明

2019-02-13 17:27

影／移民官踢檢疫犬遭撻伐 隊長、移民官出面道歉

2019-02-13 17:22

怪手挖到人骨！司機：這是做功德不用擔心

2019-02-13 17:11

高市工人遭板模砸死意外 韓國瑜過年前才剛帶隊檢查過

2019-02-13 18:30

台南市東區民宅失火 2樓房間竄出火舌

2019-02-13 20:22

約炮男手機探照找女子下體 2度性侵遭判4年10月

2019-02-13 16:28

影／買區間票搭自強號 驗票被抓女堅不補1.5倍差價

2019-02-13 18:48

文大火警 男廁救2癱軟女急救恢復生命徵象

2019-02-13 19:26

影／文大大典館火警 警消：受困16人在頂樓兩側待救

2019-02-13 17:43

獨／色法官性騷女助理 職務法庭「再再審」罰款改拔官

2019-02-14 10:09

騎川崎大型重機撞客運車尾 龍頭全毀騎士無心跳送醫

2019-02-13 20:49

替嬤孫3人焦屍修好 父感恩：可完整到另一世界

2019-02-14 11:51

影／檢疫犬遭移民官「踢」 獸醫檢查發現心理受影響

2019-02-13 19:48

影／好驚險！岸邊吊掛膠筏吊車翻覆 工人跳海逃生

2019-02-13 18:32

台南私娼寮命案 同居男友收押禁見

2019-02-13 18:48

文大火災重傷 女大生今凌晨轉三總小兒加護中心

2019-02-14 12:23

老公涉貪又接受性招待 她多年後想求償但沒門

2019-02-13 18:47

養子是麻煩製造者 老夫妻揮淚斬親情

2019-02-13 20:56

「和鄭文燦關係很好」 他輕易騙到1050萬

2019-02-13 19:55

恐慌男在國道遭多輛車輾成肉塊 肇事謝男被限制住居

2019-02-13 18:29

影／文化大學大典館5樓火警 頂樓16人受困

2019-02-13 17:57

記者悄悄話╱情人節驚喜成驚魂 點蠟燭示愛燒了賓館

2019-02-14 10:24

侵佔閨蜜身分證自稱是女生 網紅珮珮兒遭起訴

2019-02-14 11:10

大年初一臉書嗆殺蔡英文 警疑大陸人士所為

2019-02-14 14:22

2實習生手機定位找回4萬元手機 陸遊客：台灣警好熱血

2019-02-13 17:34

機車國道逆向狂飆40多公里 被警攔下摔傷

2019-02-13 21:26

惡火燒光文大景觀教室 消防採驗、約談師生釐清原因

2019-02-14 11:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top