未依法通報校園性侵害 國立大學學務長遭罰一萬五

2019-02-14 15:07 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



中部地區一所國立大學一名男學生2014年間接受諮商輔導時，卻在個別諮商室內、輔導員面前脫褲露出生殖器。諮商與生涯發展中心林姓前主任等人卻未於24小時內依性平法規定，通報疑似性侵害或性騷擾，學校遲至9日後才校安通報另未依法社政通報，因此吳姓學務長遭教育部裁罰1萬5千元。吳不服提告，一審認為吳是負責通報主管，未盡指揮監督之責，具有過失，判他敗訴。案經上訴，因未具體表明原判決違背法令，台北高等行政法院裁定駁回上訴。

判決指出，2014年7月29日，該校林姓諮商中心主任與一名男同學（A生）相約在諮商中心會面。當天上午9點40分，A生和父親一起到場，他表示想和張姓輔導員單獨面談，於是將張拉近個別諮商室並關上門，A生卻脫褲露出生殖器。

張驚嚇地衝出個別諮商室後，A生被父親及其他教職員要求穿回褲子，他竟衝出室外、作勢從欄杆往外跳，還說要自殺。教官趕到現場制止後，由林姓女主任開車帶他就醫。

同日下午，林姓主任主持諮商中心內部會議，其他輔導員在會議中報告此事；被害的張姓輔導員在8月4日向學校性平事件申請及檢舉窗口、學務處侯姓秘書告知事件經過，但張還在考慮是否提出申訴書，因此侯把申訴書電子郵寄給張，再致電給吳姓學務長。直到7日才由校園安全中心張姓承辦人依性別平等教育法為校安通報，並稱此為疑似性騷擾事件。

11日，張姓輔導員未採用原性騷擾申訴書，認為是遭強制猥褻，向校方提出性侵害申訴書。經手過的教職員，依性平法規定均負有校安通報義務，且對疑似校園性侵害事件，依性侵害犯罪防治法規定均負有社政通報義務，卻遲至8月7日才為校安通報，甚至迄今未依法社政通報，因此教育部認定有嚴重違失，監察院也糾正。

由於此事件應於2014年7月29日通報，學校遲至8月7日通報，教育部於2015年4月27日，裁罰第一時間知道卻未通報校方的林姓主任6萬元。吳姓學務長是行政主管，卻因不識法規而未作出明確通報指示，依法裁罰1萬5千元。

吳不服提告，台北地院認為依法規應於24小時內通報，他事前指示不明確且事後也未即時審核，因此對校安人員未於時間內通報一事有過失，教育部裁罰合法，判他敗訴。案經上訴，因未具體表明原判決違背法令，北高行裁定駁回上訴，不得抗告。