花心老公外遇與妻和解 未履行賠償40萬被判刑

2019-02-14 14:18 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



莊男與女同事魏女發生婚外情，前年至摩鐵嘿咻，經妻子劉女委請徵信人員報警處理後提告，莊男辯稱已與劉女和解，對方同意不追究他的通姦行為，二審查出莊男應給付劉女40萬精神慰撫金，但事後未履行，因此「宥恕」不生效力，判決莊及魏女各有期徒刑3月，不得上訴。

判決書指出，莊男與劉女原為夫妻（兩人於103年初結婚，現已離婚），而「小三」魏女與莊男為同事，兩人於106年1月21日晚間，在汽車旅館房間內發生性關係。

劉女懷疑丈夫莊男外遇，委請徵信社人員跟蹤，經徵信社人員通報後趕赴汽車旅館，待莊、魏離開該汽車旅館時，劉女隨即報警處理，並向汽車旅館租下該房間並購買房間內床單，而取得房間內床單、採集衛生紙，經劉女控告莊、魏涉嫌妨害家庭。

莊男辯稱，案發當晚他與劉女已經簽立和解書，劉女同意不追究他的通姦行為，故對方不得對他及魏女提出告訴。劉女則稱她當場與莊男簽和解書，但她並無意原諒莊男及魏女，所以才會提告。

二審法官查出和解書記載「莊男同意支付精神賠償金新台幣40萬元，106年3月31前全額支付給當事人劉女，當事人劉女同意對莊男的行為既往不咎，如於106年3月31日前未給付於當事人劉女精神賠償金新台幣40萬元，將保留對莊的法律追朔權」。法官查出莊男並未給付賠償金，因此「宥恕」不生效力。