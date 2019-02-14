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大年初一臉書嗆殺蔡英文 警疑大陸人士所為

花心老公外遇與妻和解 未履行賠償40萬被判刑

2019-02-14 14:18聯合報 記者白錫鏗╱即時報導

莊男與女同事魏女發生婚外情，前年至摩鐵嘿咻，經妻子劉女委請徵信人員報警處理後提告，莊男辯稱已與劉女和解，對方同意不追究他的通姦行為，二審查出莊男應給付劉女40萬精神慰撫金，但事後未履行，因此「宥恕」不生效力，判決莊及魏女各有期徒刑3月，不得上訴。

判決書指出，莊男與劉女原為夫妻（兩人於103年初結婚，現已離婚），而「小三」魏女與莊男為同事，兩人於106年1月21日晚間，在汽車旅館房間內發生性關係。

劉女懷疑丈夫莊男外遇，委請徵信社人員跟蹤，經徵信社人員通報後趕赴汽車旅館，待莊、魏離開該汽車旅館時，劉女隨即報警處理，並向汽車旅館租下該房間並購買房間內床單，而取得房間內床單、採集衛生紙，經劉女控告莊、魏涉嫌妨害家庭。

莊男辯稱，案發當晚他與劉女已經簽立和解書，劉女同意不追究他的通姦行為，故對方不得對他及魏女提出告訴。劉女則稱她當場與莊男簽和解書，但她並無意原諒莊男及魏女，所以才會提告。

二審法官查出和解書記載「莊男同意支付精神賠償金新台幣40萬元，106年3月31前全額支付給當事人劉女，當事人劉女同意對莊男的行為既往不咎，如於106年3月31日前未給付於當事人劉女精神賠償金新台幣40萬元，將保留對莊的法律追朔權」。法官查出莊男並未給付賠償金，因此「宥恕」不生效力。

法官審理時，莊男與魏女都否認發生性行為，但床單及衛生紙送刑事警察局鑑定出有莊男的精子細胞、及魏女的上皮細胞，雖兩人否認嘿咻，但法官不採信。

莊男與女同事魏女至摩鐵嘿咻，經妻子劉女委請徵信人員報警後提告，莊男辯稱已與劉女和...
莊男與女同事魏女至摩鐵嘿咻，經妻子劉女委請徵信人員報警後提告，莊男辯稱已與劉女和解，對方同意不追究他的通姦行為，二審查出莊男應給付劉女40萬精神慰撫金，但事後未履行，判決莊及魏女各有期徒刑3月，不得上訴。 圖／本報資料照
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