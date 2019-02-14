蔡英文也關注 職務法庭一一駁回性騷法官再審理由

2019-02-14 11:52 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



台北高等行政法院前法官陳鴻斌因性騷擾女助理，遭司法院職務法庭判免除法官職務、轉任他職，陳提再審，職務法庭去年婦女節當日改罰款任職時最後月俸總額1年，引發爭議。監察院也提再審，職務法庭今廢棄去年的再審判決，駁回陳鴻斌再審之訴。

去年的「罰款」判決引起各界撻伐，連總統蔡英文3月14日也在臉書上發言，要求司法判決必須彰顯社會公平正義。

監察院提再審的理由是，再審判決不是由公務員懲戒委員會委員長擔任合議庭審判長，違反法官法第48條第1項及法官法定原則，構成「適用法規顯有錯誤」的再審事由，要求將再審判決廢棄。

當初陳鴻斌提再審，有三點理由。第一是監察院彈劾移送懲戒，違反正當法律程序，原判決有法官法「適用法規顯有錯誤」；第二是以職務法庭原確定判決的陪席法官黃國忠，在北高行第1次自律委員會決議報請司法院核備時，擔任司法院司法行政廳長，曾參與核備與否的實質審查，並在司法院行文發回北高行自律委員會重行決議的流程中，決行蓋章，卻未自行迴避，應構成再審理由。

陳鴻斌所持的第三點理由是原判決漏未斟酌「足以影響判決」的重要證物，像是北高行自律會會議紀錄和相關證人證詞等。而前一次的再審合議庭也同意陳的看法。