替嬤孫3人焦屍修好 父感恩：可完整到另一世界

2019-02-14 11:51 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



台南下營區一處民宅在過年期間發生大火，8歲與6歲馮姓小兄妹與黃姓阿嬤緊抱燒死在床上，小兄妹父親馮中暉和太太從工作地桃園趕回，看到媽媽和兒女被燒得面目全非，更加悲痛不已，馮父今天出席接受各界捐款時，兩度鞠躬感謝安妮詩遺體處理團隊義務修復遺體，20多名修復師花了兩天兩夜，重建燒到炭化的四肢及五官，嬤孫三人可以完整到另一個世界，讓身為子女及一個父親的家屬十分欣慰，。

馮中暉表示，安妮詩遺體處理團隊是看到新聞報導，主動聯繫里長和葬儀社找到家屬，評估一具大體修復要花10多萬元，3具大體就要3、40萬元，得知他們後續還要重建家園，義務免費幫忙復復遺體，減輕家屬負擔，20多名修復師在2月7及8日進駐，在9日上午修復好，立刻趕到台中修復被酒駕撞死的被害者。

馮中暉說，媽媽和二個小朋友被火災燒得很嚴重 ，下肢都不見了，五官燒得面目全非，安妮詩團隊修好後，看到媽媽和兩個小朋友四肢都健全，手指腳指頭還有五官及耳朵都重建，做為人子和一個父親的心裡可以不必掛罣，送三人完整到另一個世界去。