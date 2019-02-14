全台首創！環保又免眼花 北院拍賣電子看板正式啟用

2019-02-14 11:30 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



傳統公告方式是採紙本張貼在公告欄，民眾查閱不方便，今以電子公告欄呈現，一目瞭然。記者林孟潔／攝影 分享 facebook 台北地方法院今天正式啟用拍告公告電子布告欄，是全台首創使用電子看板公告拍賣資訊的法院。傳統方式是以紙本公告，民眾查閱較不方便，改以電子看板顯示，資訊一目瞭然，達到公開、透明化的好處，連民眾在一旁也稱讚，「紙本早就落伍了！」

台北地院行政庭長黃柄縉表示，強制執行後的拍賣程序十分重要，為讓拍賣機會均等，依法拍賣事實和內容需要在法院公告，而傳統以紙本公告方式，一張一張貼在法院旁的公佈欄，民眾查閱十分不便；現今以電子看板方式顯示，民眾可以清楚掌握拍賣日期、股別、時間，也有開標即時結果，資訊公開透明，也達到無紙化環保的理念，也節省人力和時間。

他說，法院目前設置6面電子看板，其中三面為最大宗的不動產拍賣公告，依日期、股別、拍賣件數、底價等項目公告；第四面是動產公告，第五面是停拍公告，最後是通訊投標的公告；電子看板啟用初期，仍會以紙本、電子公告方式並行，若民眾使用較為習慣，會全面採用電子方式公告。