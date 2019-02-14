親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

陸山寨貨被趕出大城…卻趁機霸占農村 還告贏日本正牌

NBA／看見更好的林書豪 暴龍首秀：90分的高水準演出

不想去派出所報到 頂新魏應充抗告被駁回

2019-02-14 11:17聯合報 記者林孟潔╱即時報導

前頂新董事長魏應充涉頂新油品案，一審判無罪，二審重判15年，他先被彰化地院交保3億，去年12月22日台中高分院裁定加保1億元，並限制住居，每周到警局報到。檢方、魏應充均不服提抗告，最高法院今駁回抗告確定。

魏應充捲入味全、頂新油品兩案，其中味全調合油品部分，被認定標示不實、有混淆消費者嫌疑判刑2年，他前年7月入監，去年12月17日假釋出獄。

魏應充另涉頂新油品案，一審判無罪，二審依違反食品安全衛生管理法和詐欺等罪判刑15年，其中6年得易科罰金，重罰頂新二億五千萬元，並沒收犯罪所得一億餘元，目前由最高法院審理中。

因頂新油品案尚未審結，最高法院依刑事訴訟法規定，囑託台中高分院召開羈押庭審理。台中高分院認為，魏應充犯罪嫌疑重大，雖然一審具保3億元，但當時僅檢察官起訴，法院尚未判刑；如今二審改判重刑，而脫免刑責、不甘受罰是基本人性，判處重刑常伴隨有高度逃亡可能，且魏應充經濟資力充足，曾因工作往來國內外各地，足認魏應充有逃亡之虞。

但裁定指出，台中高分院考量魏應充交保後都有遵守時間到庭應訊，所以雖有羈押原因，但可用具保、限制住居、出境等必要處分替代羈押，去年12月22日裁定加保一億元，限制住居，每周六中午12點以前，要到台北市大安分局新生南路派出所報到。

檢方不滿，認為魏應充多數資金流向大陸，兩年間涉嫌脫產381億元，大陸投資414億元，且魏有新加坡居留權，有逃亡之虞；另魏的家族產業資產有2000餘億元，交保區區4億元，不可能有任何嚇阻作用，提起抗告。魏應充則認為，假釋期間已需要定期跟觀護人報到，不滿仍得去派出所報到，同樣也提起抗告，最高法院今天裁定駁回，全案確定。

魏應充。本報資料照片
魏應充。本報資料照片
分享
魏應充。本報資料照片
魏應充。本報資料照片
分享

魏應充假釋
2019金豬年迎好運 秒領你的開工紅包→

相關新聞

曾恭賀王威中落選 街口支付胡亦嘉王威中互告均不起訴

2019-02-14 10:43

獨／色法官性騷女助理 職務法庭「再再審」罰款改拔官

2019-02-14 10:09

蔡英文也關注 職務法庭一一駁回性騷法官再審理由

2019-02-14 11:52

替嬤孫3人焦屍修好 父感恩：可完整到另一世界

2019-02-14 11:51

全台首創！環保又免眼花 北院拍賣電子看板正式啟用

2019-02-14 11:30

沈智慧將提案 酒駕毒駕再犯致死最高可處死刑

2019-02-14 10:15

法官陳鴻斌性騷擾女助理 意外促成職務法庭改革

2019-02-14 10:12

為心愛女友寄毒到澳洲 他恐要坐牢3年8個月

2019-02-14 09:43

陳佩琪告三立 「如被潑糞水」

2019-02-14 00:13

去年酒駕五萬人次 三分之一是累犯

2019-02-14 00:11

認罪咬共犯 貪汙警減刑一年多

2019-02-14 00:08

養子是麻煩製造者 老夫妻揮淚斬親情

2019-02-13 20:56

國防部向慶富求償7705萬 律師：陳慶男應該不會再押了

2019-02-13 19:59

「和鄭文燦關係很好」 他輕易騙到1050萬

2019-02-13 19:55

北車350萬元搶奪案 2嫌交保限制出境

2019-02-13 19:54

影／檢疫犬遭移民官「踢」 獸醫檢查發現心理受影響

2019-02-13 19:48

塞爆！苗栗8人座廂型車竟塞15名學童被查獲

2019-02-13 19:20

水電工超會騙 業務甘願墊付酒店錢

2019-02-13 18:49

恐慌男在國道遭多輛車輾成肉塊 肇事謝男被限制住居

2019-02-13 18:29

裝憂鬱詐保3千萬 北檢聲請延押母女檔

2019-02-13 17:37

與美女名醫不倫還吸3.8億元 想赴美拿史丹佛學歷證明

2019-02-13 17:27

去年5萬多人酒駕有3分之1是累犯！蔡清祥籲民間一起防制

2019-02-13 16:23

要坐牢！三線一星分局長包庇電玩 最高法院改判6年4月

2019-02-13 16:14

孽子持剁骨刀傷老父 再為討錢違反保護令恫「打死你」

2019-02-13 16:10

劣質鹿茸藥酒高價販售 假中醫判2年6個月

2019-02-13 15:58

胡睿兒性侵案判2年 坦承犯罪和解未獲緩刑

2019-02-13 15:57

資深藝人梁又南挨告妨害名譽 獲不起訴

2019-02-13 15:22

山路落石砸車傷人 女子獲判國賠57萬餘元

2019-02-13 14:56

誰摔死了李新？ 法院判珠寶商得賠償郭新政110萬元

2019-02-13 14:33

少校偷帶友入營 偽簽長官名遭起訴

2019-02-13 14:29

阿帕契案 張友驊辱潘家宇判拘役30日定讞

2019-02-13 14:27

丈人拉布條罵女婿的小三 法官相挺判誹謗無罪

2019-02-13 14:09

陳佩琪哽咽批「被潑糞水」柯文哲嘆：我是不負責任的先生

2019-02-13 14:07

記憶遺留在5年前 老婦深夜尋親弟迷途高雄

2019-02-13 12:25

載愛妻洗腎撞車導致身亡 翁自責內疚獲不起訴

2019-02-13 12:20

柯文哲對官司只有兩個字評價 陳佩琪：夫妻是獨立個體

2019-02-13 12:20

告三立求償500萬下月6日宣判 陳佩琪一度哽咽淚灑法庭

2019-02-13 11:51

臉書上罵人「87」 酸民判賠1萬且須道歉

2019-02-13 11:41

阿帕契事件翻版？ 少校偽簽偷帶朋友進601旅看飛機

2019-02-13 11:41
看更多

熱門文章

要坐牢！三線一星分局長包庇電玩 最高法院改判6年4月

2019-02-13 16:14

文化大學救出16人火場影片曝光！2女學生受困男廁

2019-02-13 19:30

女脫褲裸下身「叫我老公過來」 霸車頂路中央僵持

2019-02-13 12:22

87歲老婦遭2大貨車「腰斬」亡 2肇事駕駛移送

2019-02-13 13:22

塞爆！苗栗8人座廂型車竟塞15名學童被查獲

2019-02-13 19:20

機場移民官踢檢疫犬一腳狗哀嚎 他稱：因為怕狗

2019-02-13 14:07

《大尾鱸鰻》演員陳光前 中午墜忠孝橋

2019-02-13 15:53

文化大學火災2女重傷 北市證實失火處是違建

2019-02-13 23:40

文大火警 脫困女學生還原現場：濃煙太大、樓梯下不去

2019-02-13 22:14

文大環境設計學院火警 校方：疑學生實作出意外

2019-02-13 17:57

文化大學教室驚傳火警 12人受困警消搶救中

2019-02-13 17:22

他與妻僅離婚16天 凍未條上了她被判刑

2019-02-13 22:47

誰摔死了李新？ 法院判珠寶商得賠償郭新政110萬元

2019-02-13 14:33

影／驚險！機車騎士逆向騎上國道 8輛警車攔截

2019-02-13 23:00

文大女學生躲密閉式廁所 呼吸道灼傷插管治療

2019-02-13 20:24

與美女名醫不倫還吸3.8億元 想赴美拿史丹佛學歷證明

2019-02-13 17:27

一年多沒「碰過」嬌妻 她跟蹤發現丈夫「愛巢」

2019-02-13 18:50

影／移民官踢檢疫犬遭撻伐 隊長、移民官出面道歉

2019-02-13 17:22

南迴公路這面落石警告牌 讓駕駛看到都笑翻了

2019-02-14 09:58

影／「婊子公幹團」霸凌案 校方調解但家長堅提告

2019-02-13 12:26

高市工人遭板模砸死意外 韓國瑜過年前才剛帶隊檢查過

2019-02-13 18:30

怪手挖到人骨！司機：這是做功德不用擔心

2019-02-13 17:11

男子撿10元倒栽葱困水溝 被救出後好心店家送他200元

2019-02-13 11:58

文大火警 男廁救2癱軟女急救恢復生命徵象

2019-02-13 19:26

影／買區間票搭自強號 驗票被抓女堅不補1.5倍差價

2019-02-13 18:48

藝人胡睿兒夜店撿屍性侵 一審判刑2年

2019-02-13 14:36

約炮男手機探照找女子下體 2度性侵遭判4年10月

2019-02-13 16:28

台南市東區民宅失火 2樓房間竄出火舌

2019-02-13 20:22

影／文大大典館火警 警消：受困16人在頂樓兩側待救

2019-02-13 17:43

騎川崎大型重機撞客運車尾 龍頭全毀騎士無心跳送醫

2019-02-13 20:49

影／檢疫犬遭移民官「踢」 獸醫檢查發現心理受影響

2019-02-13 19:48

陳佩琪哽咽批「被潑糞水」柯文哲嘆：我是不負責任的先生

2019-02-13 14:07

影／好驚險！岸邊吊掛膠筏吊車翻覆 工人跳海逃生

2019-02-13 18:32

高雄工務局新建工程板模掉落 工人遭砸死亡

2019-02-13 15:00

台南私娼寮命案 同居男友收押禁見

2019-02-13 18:48

山路落石砸車傷人 女子獲判國賠57萬餘元

2019-02-13 14:56

移民官踹檢疫犬 動保處：恐已違反動物保護法

2019-02-13 14:31

養子是麻煩製造者 老夫妻揮淚斬親情

2019-02-13 20:56

四肢無力還豬哥 看護幫他洗澡遭摸乳判2月

2019-02-13 15:01

柯文哲對官司只有兩個字評價 陳佩琪：夫妻是獨立個體

2019-02-13 12:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top