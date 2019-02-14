不想去派出所報到 頂新魏應充抗告被駁回

2019-02-14 11:17 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



前頂新董事長魏應充涉頂新油品案，一審判無罪，二審重判15年，他先被彰化地院交保3億，去年12月22日台中高分院裁定加保1億元，並限制住居，每周到警局報到。檢方、魏應充均不服提抗告，最高法院今駁回抗告確定。

魏應充捲入味全、頂新油品兩案，其中味全調合油品部分，被認定標示不實、有混淆消費者嫌疑判刑2年，他前年7月入監，去年12月17日假釋出獄。

魏應充另涉頂新油品案，一審判無罪，二審依違反食品安全衛生管理法和詐欺等罪判刑15年，其中6年得易科罰金，重罰頂新二億五千萬元，並沒收犯罪所得一億餘元，目前由最高法院審理中。

因頂新油品案尚未審結，最高法院依刑事訴訟法規定，囑託台中高分院召開羈押庭審理。台中高分院認為，魏應充犯罪嫌疑重大，雖然一審具保3億元，但當時僅檢察官起訴，法院尚未判刑；如今二審改判重刑，而脫免刑責、不甘受罰是基本人性，判處重刑常伴隨有高度逃亡可能，且魏應充經濟資力充足，曾因工作往來國內外各地，足認魏應充有逃亡之虞。

但裁定指出，台中高分院考量魏應充交保後都有遵守時間到庭應訊，所以雖有羈押原因，但可用具保、限制住居、出境等必要處分替代羈押，去年12月22日裁定加保一億元，限制住居，每周六中午12點以前，要到台北市大安分局新生南路派出所報到。