曾恭賀王威中落選 街口支付胡亦嘉王威中互告均不起訴

2019-02-14 10:43 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



民進黨籍台北市議員參選人的王威中落選。本報系資料照／記者翁浩然攝影 分享 facebook 民進黨籍台北市議員參選人的王威中落選後，國內知名電子支付平台「街口支付」隨即在手機APP上聲明「恭賀王威中落選」，引人注意。王疑因曾公開指街口支付有資安、個資問題，和街口支付執行長胡亦嘉結上樑子，雙方互控妨害名譽及恐嚇罪。台北地檢署調查後，認定犯嫌不足，今依法不起訴兩人。

王威中去年3月擔任議員時曾開記者會，指因街口支付帳戶綁定手機門號、不認人，使用者變更手機門號，帳戶裡面的儲值金就無法提領、街口幣無法使用，電子錢包竟變成「殭屍帳戶」，設計不良，甚至有個資外露問題，有如在坑消費者；且提領系統也有問題，使用者提領款項，卻延遲支付。

當時「街口支付」澄清，使用者若反映已更換新門號，舊門號的帳戶就可立即做移轉， 不會有個資外露問題，至於用戶轉帳都不會延遲，用戶之間的轉帳都是即刻的，至於提領部分，受限金管會法規，至少需要一天時間，並無延遲。

王威中與街口支付因此「結怨」，去年九合一大選結束，街口支付官網出現「恭賀王威中落選」的廣告，內容提及王威中汙衊台灣年輕新創，為了選票不擇手段「王議員的政治生涯結束了」等語，還打「20%現金回饋」。

胡亦嘉在廣告打出後，強調這是行銷活動與政治無關，且王威中明明不懂電子支付法規，卻汙衊街口支付，身為公眾人物卻未經查證事實，做出指控，因此王威中的落選，顯示老天很公平。

王威中因此不滿控告胡亦嘉妨害名譽及恐嚇，也反被胡告。雙方官司開始後，王威中在臉書表示，事件過後收到多次胡亦嘉在臉書公開留言或私訊，肆意謾罵，甚至以三字經辱罵、恐嚇的內容，他已一一蒐證，並提告恐嚇。北檢調查後，認定雙方均犯嫌不足，給予不起訴處分。