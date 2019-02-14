獨／色法官性騷女助理 職務法庭「再再審」罰款改拔官
台北高等行政法院前法官陳鴻斌，遭女助理指控性騷擾2年，監察院通過彈劾送交議處，司法院職務法庭認定他的行為已損及法官職位尊嚴及司法形象，2016年判免除他法官職務、轉任他職。陳提再審，職務法庭去年改罰款任職時最後月俸總額1年，輿論撻伐，監察院也提再審，職務法庭今廢棄去年再審判決，駁回陳鴻斌再審之訴。
已婚的陳鴻斌被指控自2012年11起，以「祈禱、感動」等藉口，多次要求女法官助理握手、擁抱，還向女助理表示，若有他的支持，續聘助理應無問題。女方為了讓陳支持續聘她，大多以討好態度回應。陳在助理續聘審核會議前一天，聲稱妻子帶女兒回娘家「我當天晚上free」，邀女助理到政治大學河堤散步。陳見女助理如期赴約，問對方能不能牽手，女助理後來遭陳強吻，她嚇著說「這是只有我男朋友才可以對我做的。」
女助理事後在臉書抒發心情，同事向法院反應，東窗事發。原本職務法庭判免除陳的法官職務，陳提再審。
去年的職務法庭合議庭以原確定判決的陪席法官黃國忠，在北高行第1次自律委員會決議報請司法院核備時，擔任司法院司法行政廳長，曾參與核備與否的實質審查，並在司法院行文發回北高行自律委員會重行決議的流程中，決行蓋章，卻未自行迴避，構成再審理由。因再審合議庭認定應懲戒事項只有在辦公室內短暫擁抱、購物時替女助理付帳、買相機送女助理3件，改判罰款月俸(每月18萬)1年。
陳鴻斌在再審時坦承自2012年11月間起，數次在辦公室與女助理牽手或擁抱，辯稱一切都是「兩情相悅」，未以職務脅迫，也未以續聘為餌而誘使女助理對她示好，不是如女助理所稱的「單方行為」。
去年婦女節的再審宣判引發軒然大波，陪席的女法官謝靜慧(現司法院少年及家事廳廳長)憤而請辭，民間團體也紛紛陳情、抗議，呼籲司法不可自損威信。更火上加油的是，受命法官陳志祥頻上廣播、電視節目為判決辯護，指本案是婚外情未遂，還說出「我被稱為恐龍法官，那全中華民國大概幾乎都是恐龍法官了」。
司法院事後發起「司法#MeToo」活動，誓言提升司法人員性別意識，院長許宗力也找各級法院院長上性別意識培力課程，紮根性平意識。監察院去年4月16日向職務法庭提再審，職務法庭今年1月時行言詞辯論，今判駁回陳鴻斌再審之訴。
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