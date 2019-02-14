獨／色法官性騷女助理 職務法庭「再再審」罰款改拔官

2019-02-14 10:09 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



監察院監委王美玉(右)、方萬富不滿司法院職務法庭對台北高等行政法院前法官陳鴻斌的判決，去年4月16日提再審。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 台北高等行政法院前法官陳鴻斌，遭女助理指控性騷擾2年，監察院通過彈劾送交議處，司法院職務法庭認定他的行為已損及法官職位尊嚴及司法形象，2016年判免除他法官職務、轉任他職。陳提再審，職務法庭去年改罰款任職時最後月俸總額1年，輿論撻伐，監察院也提再審，職務法庭今廢棄去年再審判決，駁回陳鴻斌再審之訴。

已婚的陳鴻斌被指控自2012年11起，以「祈禱、感動」等藉口，多次要求女法官助理握手、擁抱，還向女助理表示，若有他的支持，續聘助理應無問題。女方為了讓陳支持續聘她，大多以討好態度回應。陳在助理續聘審核會議前一天，聲稱妻子帶女兒回娘家「我當天晚上free」，邀女助理到政治大學河堤散步。陳見女助理如期赴約，問對方能不能牽手，女助理後來遭陳強吻，她嚇著說「這是只有我男朋友才可以對我做的。」

女助理事後在臉書抒發心情，同事向法院反應，東窗事發。原本職務法庭判免除陳的法官職務，陳提再審。

去年的職務法庭合議庭以原確定判決的陪席法官黃國忠，在北高行第1次自律委員會決議報請司法院核備時，擔任司法院司法行政廳長，曾參與核備與否的實質審查，並在司法院行文發回北高行自律委員會重行決議的流程中，決行蓋章，卻未自行迴避，構成再審理由。因再審合議庭認定應懲戒事項只有在辦公室內短暫擁抱、購物時替女助理付帳、買相機送女助理3件，改判罰款月俸(每月18萬)1年。

陳鴻斌在再審時坦承自2012年11月間起，數次在辦公室與女助理牽手或擁抱，辯稱一切都是「兩情相悅」，未以職務脅迫，也未以續聘為餌而誘使女助理對她示好，不是如女助理所稱的「單方行為」。

去年婦女節的再審宣判引發軒然大波，陪席的女法官謝靜慧(現司法院少年及家事廳廳長)憤而請辭，民間團體也紛紛陳情、抗議，呼籲司法不可自損威信。更火上加油的是，受命法官陳志祥頻上廣播、電視節目為判決辯護，指本案是婚外情未遂，還說出「我被稱為恐龍法官，那全中華民國大概幾乎都是恐龍法官了」。