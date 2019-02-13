國防部向慶富求償7705萬 律師：陳慶男應該不會再押了

2019-02-13 19:59 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



慶富造船承包海軍獵雷艦，卻爆出以虛偽文件詐貸，虛偽增資數十億元，慶富負責人陳慶男、少東陳偉志被依偽造文書、銀行法等罪嫌起訴，案件仍在法院審理中，而陳偉志也已潛逃海外；國防部前年12月正式和慶富解除採購契約，解約後沒入履約保證金，並向法院提告，向慶富公司求償7705萬8180元，台北地方法院今天首次開庭，慶富律師表示，陳慶男正在羈押中，希望能待陳慶男羈押期滿出來後，再作詳細答辯。

慶富公司2014年獲得海軍獵雷艦合約，國防部委任律師庭上指出，國防部和慶富簽約是「國建國造」6艘獵雷艦，而慶富案發後已無履約能力，依法提告求償，其中也包含懲罰性賠償金。

慶富委任律師表示，義大利獵雷艦仍在繼續建，慶富仍有在營運，只是有部分縮減，而負責人陳慶男目前在看守所羈押中，身體、記憶都不是很好，今年3月6日羈押期滿，「應該不會再續押了」，希望能待陳慶男出來討論過後，再做詳細答辯。他說，未來答辯重點會包括國防部解約是否合法？若解約合法，國防部沒入17億履約保證金是否合理？