影／檢疫犬遭移民官「踢」 獸醫檢查發現心理受影響

2019-02-13 19:48 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



非洲豬瘟防疫讓機場檢疫犬忙的不可開交，移民署國境事務大隊高雄機場國境事務隊日前發生移民官踢檢疫犬事件，踢狗的陳姓科員今在隊長蔡英傑陪同下鞠躬道歉。高市動保處、高市獸醫師公會理事長高振庸今下午對檢疫犬Jenna健康檢查，雖然Jenna沒有外傷，但Jenna變得更敏感，推測心理受到影響，建議休息3到5天後再繼續執勤。

全案發生在本月9日深夜，移民署國境事務大隊高雄機場國境事務隊陳姓科員工作時，在機場公務門遇到檢疫犬Jenna，陳姓科員因為怕狗，當時用腳「撥」開檢疫犬，Jenna當下哀嚎一聲，領犬員隨即向相關單位反應。事發後，高雄機場國境事務隊長蔡英傑帶著陳姓科員向防檢局高雄分局相關人員道歉，並在調查完畢後，將陳姓科員調離現職。

本月10日、11日Jenna休假，12日、13日已正常服勤，高市農業局動保處、高市獸醫師公會理事長高振庸今下午也到高雄分局檢查Jenna的健康狀況。Jenna今年2歲，母犬，剛受訓完上線執勤，今年1月底從新竹分局調到高雄分局支援。

高振庸說，Jenna外觀檢查正常，Jenna可能受到驚嚇，對環境聲音較敏感，較神經質、膽小、害怕，建議休息3到5天，讓情緒穩定後再執勤，若還是持續有敏感行為，可請行為學專業的獸醫師配合。

領犬員鍾凱名說，Jenna個性本來就較膽小，事發前，牠就有被旅客包包拿下舉動有點害怕，事發後，變更敏感，夾尾巴，無法工作。事發隔天帶牠去運動場放風，外面聲音對牠變得更敏感，開始吠叫，跟以往不一樣，對環境、人的動作變較敏感。