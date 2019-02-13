塞爆！苗栗8人座廂型車竟塞15名學童被查獲

2019-02-13 19:20 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



苗栗監理站今天中午會同縣警局交通隊等單位，在通霄鎮聯合稽查當地接送學生的娃娃車及交通車違規情況，當場查獲一輛8人座廂型車竟「塞」了15名學童，加上司機有16人，學童在車內擠成一團，一開門雙腿都露出車外，讓稽查人員也傻眼，當場開單告發，另外將由縣政府教育處發函要求業者限期改善，派員擇期複查。

苗栗監理站表示，今天中午在通霄地區共稽查8輛車，查獲違規超載的安親班車輛是8人座，卻載了15名學童，依道路交通管理處罰條例第30條，將處3000元以上、9000元以下罰鍰。

苗栗監理站副站長鄭泉昌表示，苗栗監理站107年共攔查142輛車，舉發22件，其中載運人數超過規定17件、變更座椅3件、普通駕照違規駕駛幼童車1件、使用註銷駕照1件。

鄭泉昌表示，幼童接送車根據7歲以下幼童設計規範，包括座椅深度、間距都有嚴格規範，僅適合載送2歲以上、未滿7歲兒童，並不適宜拿來載送國小學童；路檢攔查常見超載及車輛座椅改裝等違規情形，一旦發生事故將影響學童安全。