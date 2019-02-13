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塞爆！苗栗8人座廂型車竟塞15名學童被查獲

2019-02-13 19:20聯合報 記者胡蓬生╱即時報導

苗栗監理站今天中午會同縣警局交通隊等單位，在通霄鎮聯合稽查當地接送學生的娃娃車及交通車違規情況，當場查獲一輛8人座廂型車竟「塞」了15名學童，加上司機有16人，學童在車內擠成一團，一開門雙腿都露出車外，讓稽查人員也傻眼，當場開單告發，另外將由縣政府教育處發函要求業者限期改善，派員擇期複查。

苗栗監理站表示，今天中午在通霄地區共稽查8輛車，查獲違規超載的安親班車輛是8人座，卻載了15名學童，依道路交通管理處罰條例第30條，將處3000元以上、9000元以下罰鍰。

苗栗監理站副站長鄭泉昌表示，苗栗監理站107年共攔查142輛車，舉發22件，其中載運人數超過規定17件、變更座椅3件、普通駕照違規駕駛幼童車1件、使用註銷駕照1件。

鄭泉昌表示，幼童接送車根據7歲以下幼童設計規範，包括座椅深度、間距都有嚴格規範，僅適合載送2歲以上、未滿7歲兒童，並不適宜拿來載送國小學童；路檢攔查常見超載及車輛座椅改裝等違規情形，一旦發生事故將影響學童安全。

苗栗監理站呼籲學童課後照顧服務班、短期補習班業者重視學童乘車安全，應使用合法交通工具如遊覽車、交通車接送；苗栗監理站除開學期間辦理擴大稽查，每月也會固定排班針對縣內國小學童及高中交通車執行聯合稽查，家長挑選補習班時請多留心孩童接送運具的安全性，共同守護學童乘車安全。

苗栗監理站今天中午在通霄地區聯合稽查接送學生的娃娃車及交通車，當場查獲一輛8人座...
苗栗監理站今天中午在通霄地區聯合稽查接送學生的娃娃車及交通車，當場查獲一輛8人座廂型車「塞」了15名學童，超載嚴重。圖／苗栗監理站提供
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苗栗監理站今天中午在通霄地區聯合稽查接送學生的娃娃車及交通車，當場查獲一輛8人座...
苗栗監理站今天中午在通霄地區聯合稽查接送學生的娃娃車及交通車，當場查獲一輛8人座廂型車「塞」了15名學童，超載嚴重。圖／苗栗監理站提供
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苗栗監理站今天中午在通霄地區聯合稽查接送學生的娃娃車及交通車，當場查獲一輛8人座...
苗栗監理站今天中午在通霄地區聯合稽查接送學生的娃娃車及交通車，當場查獲一輛8人座廂型車「塞」了15名學童，超載嚴重。圖／苗栗監理站提供
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