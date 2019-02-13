水電工超會騙 業務甘願墊付酒店錢

2019-02-13 18:49 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



高雄余姓水電工涉嫌愛裝有錢人，用假名去逛重機專賣店、不動產房仲分店等地，謊稱在高雄市區有多間房產，手邊有15億元要投資，再邀接待他的業務員到酒店消費，卻在結帳時稱手邊無現金，要對方先墊付，總計騙吃騙喝18萬多元，4名被害人分別提告，高雄地院依4個詐欺罪嫌判余1年徒刑，得易科罰金36萬元，可上訴。

余姓男子審理時承認，從事水電工作，每天工資1300元，存款也僅幾萬元，顯示沒有足夠資力到昂貴酒店消費。

判決指出， 余姓男子曾犯恐嚇取財未遂案件判1年徒刑，出獄後認識賣醫療器材的陳女，他稱可以推薦給親友，進而與陳女交往，2015年底，余謊稱土地要成交會撥錢下來，帶她去重機展示中心看車，他都用假名「陳志成」；黃姓車商業務見他自稱有多間房產，在大陸投資女子陪侍的俱樂部，開口要訂3輛哈雷機車、總價350萬元，以為是大客戶上門，頻稱陳女為大嫂。

黃姓車商業務誤信余姓男子財力雄厚，余邀約表示要招待上酒店，結帳卻稱妻子還在大陸手頭沒現金，騙業務墊付3萬9000元。

余姓男子2016年5月到一間自行車行，購買鍊條、飛輪、車燈、牛角把手等零件共9350元，謊稱要回家取款，騎走自行車便失去聯繫。

同年7月余姓男子到一間不動產仲介店，也用假名「陳志成」，擁高雄「溫莎堡」、「博愛之星」及三民區褒揚街等房產，還有15億元資金欲投資不動產，余4度邀約古姓仲介要招待上酒店，但也稱無現金，讓古墊付共8萬3000多元。余姓男子後來甚至直接打電話到酒店叫小姐，謊稱古姓仲介會付錢，消費5萬4000元。

余姓男子挨告起訴後，都推稱他並沒要買哈雷、房產，都是對方要請客；陳女出庭證稱，交往期間她還幫余付了些費用，余帶她去賞車，沒告知業務自己真實姓名，且余當場也有說要買車。