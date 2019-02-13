裝憂鬱詐保3千萬 北檢聲請延押母女檔

2019-02-13 17:37 聯合報 記者 聯合報 記者 張宏業 ╱即時報導



台北地檢署偵辦花蓮原住民婦人張玉真一家五口裝病詐保案，去年指揮調查局北機站搜索約談，查出張婦陸續到花蓮慈濟、北市陽明院區等醫院，求診憂鬱症等病狀，成功詐保3千萬元，檢方訊後依詐欺罪及有串滅證等理由，向法院聲押張婦母女獲准，因羈押期限將屆滿，檢方認為全案屬集團性犯罪，是否有醫療人員或保險公司內神通外鬼，有待釐清，今天向法院聲請延押2人。

據調查，張玉真與女兒楊閔庭利用精神疾病住院的機會，協議朋分保險理賠金，張玉真另指示張姓、陳姓人士就病情虛偽陳述，達到被判斷可住院的嚴重程度，光是楊女就詐得1千多萬元的保費，受害保險公司至少有中國人壽、台灣人壽、國泰人壽等3家。

檢調追查，張玉真從2008年起，陸續到到花蓮慈濟、花蓮門諾、國軍花蓮總醫院與北市陽明院區等醫院，求診憂鬱症等病狀，背後似乎有保險業務員指點，在進行憂鬱症鑑定時，都能過關，經醫院確診後住院治療，藉此詐領保險理賠金，再和業務員分贓。