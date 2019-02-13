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與美女名醫不倫還吸3.8億元 想赴美拿史丹佛學歷證明

2019-02-13 17:27聯合報 記者王宏舜╱即時報導

和皮膚科名醫蔡佳芬發生不倫戀的漢唐光電科技董事長徐國良，涉以不實財報佯稱漢唐公司將上市，販售未上市股票吸金3億8037萬元，至少36人受害。台北地檢署依證券交易法起訴，台北地院依詐偽罪判徐8年6月徒刑。徐上訴，高等法院今行準備程序，徐否認所有指控，法官詢問他史丹佛大學博士學歷真偽，羈押中的徐希望「給1星期的時間讓我去美國拿(證明)」。

徐國良為漢唐光電董事長，2004年5月17月以前公司登記資本額僅3600萬元、實收資本額只有900萬元，但為使投資人相信漢唐光電有充足資本，當年5月間辦現金增資，漢唐光電登記資本額、實收資本額分別增加為6億元、1億8千萬元，並向金主借入1億8千萬元供驗資。而這家公司實際上未以光電產業為業，至2016年度累計虧損達2億5453萬餘元。

檢方指出，徐國良無美國史丹佛大學博士或美國AT&T貝爾實驗室副總裁，也沒擁有所稱的多項光電通訊專利，漢唐光電根本不可能在我國或他處上櫃，或被美國思科系統公司併購，但徐卻指示員工將「徐國良為美國加州大學洛杉磯分校電腦科學系全系第一名畢業、美國史丹福大學電腦科學博士，曾為美國朗訊科技董事長及全球總裁暨全球執行長、美國貝爾實驗室院士、研發計畫總主持人及首席執行副總裁兼美國國防部人工智慧戰略戰術超級電腦建設主持人」等學經歷、虛假的公司營運狀況和研發技術登載在公司網頁上，誤導投資人。

檢方指徐透過某教會高級講師徐玉琦的人脈銷售股票，宣稱美國思科公司對漢唐光電有興趣，打算收購，還說投資相關金額都由思科公司監管，如計畫不成將予以買回，「投資人穩賺不賠」，光是這一手法他就得款3億3456萬元，並售出6730張的漢唐光電股票。

台北地院認為徐國良不以正當方式發展公司，還提供虛假的資訊給投資人，讓他們來買自己持有的漢唐光電股票，這些所得除了拿來維繫豪奢的生活外，也把2億5599萬匯至漢唐光電帳戶供公司用，應懲儆。

但高院今開庭時，徐國良否認犯行，並強調他沒有「透過」徐玉琦來銷售股票，也不曾發給徐顧問聘書，反指他偽造聘書。徐國良說，完全不認識徐玉琦的客戶，也不知道他如何賣股、賣了多少，並指投資哪有穩賺不賠，他不可能講這些話，並稱徐玉琦沒出1毛錢。

法官詢問徐國良是否真是美國史丹福大學電腦科學博士、得過美國總統科學獎？他聲稱確實無誤，但現在無法提出證明，如果法官想要確認，可以給他1星期的時間讓他去美國拿，或請法院函詢。高院定3月6日下午續行準備程序。

徐國良和蔡佳芬有染，她還墮胎，蔡夫、台大外科部主治醫師陳克誠認為兩人嚴重破壞自己的婚姻，提告求償，兩人須連帶賠償陳100萬元確定。

漢唐光電科技董事長徐國良涉以不實財報佯稱漢唐公司將上市，販售未上市股票吸金3億8...
漢唐光電科技董事長徐國良涉以不實財報佯稱漢唐公司將上市，販售未上市股票吸金3億8037萬元，至少36人受害。高等法院今開庭，徐否認所有指控。記者王宏舜／攝影
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