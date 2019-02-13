去年5萬多人酒駕有3分之1是累犯！蔡清祥籲民間一起防制

2019-02-13 16:23 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ╱即時報導



法務部提供統計數字指出，自2016年迄去年底，酒駕依公共危險罪法辦並判刑確定的人，比例上一年比一年來得多；法務部長蔡清祥今天表示，防制酒駕除了政府的努力之外，還要民間一起共同推動，希望未來民間有一個組織能跟政府合作，長期推動避免酒駕的發生。

蔡清祥說，好比現在民間有董氏基金會致力於推動戒菸運動，即是一個例子，政府可以在政策面防制酒案件，也更希望有民間力量加入。

法務部提供全國地檢署執行酒駕案件的數據指出，2016年因酒駕案件被判決確定者有5萬8388人，2017年有5萬8332人，2018年有5萬6167人，其中，2016年酒駕累犯有1萬4189人，2017年酒駕累犯有1萬5884人，2018年酒駕累犯有1萬7606人，三年資料顯示，酒駕累犯的比例依序占比為24.3%、27.2%、31.3%，換句話說，「酒駕累犯的案例，一年比一年多」。

負責酒駕修法工作的法務部檢察司司長王俊力說，修法在部長蔡清祥的指示下仍快速、積極研擬，目前並沒有要擇定多少酒測值即朝不確定殺人故意方向修法，「各種不同方案都在討論中」。

王俊力同時說明防制酒駕配套措施、即酒精鎖的加裝可能的運作方向，王俊力說，檢察官偵辦酒駕案件時，如果被告符合緩起訴的條件，考慮讓被告在其車輛上自費加裝酒精鎖。