要坐牢！三線一星分局長包庇電玩 最高法院改判6年4月
前高雄市警局三民二分局長李世昌在任行政科專勤組長時，向電玩業者收賄21次，共收取572萬元賄款，一、二審均依貪汙罪判8年徒刑，褫奪公權3年。案件上訴，最高法院今天自為改判6年4月徒刑，褫奪公權2年，並沒收犯罪所得，全案定讞。
判決指出，李世昌2011、2012年擔任高雄市警局行政科專勤組長期間，處理賭博性電玩、取締色情工作，而電玩業者為了避免被取締，透過管道認識李世昌，企圖行賄。李世昌首次拒絕收賄，業者仍透過李的部屬葉嘉雄，持續向李行賄，李最後答應收錢，並和專勤組二線三星警務正林振宏多次收受賄款，共計李收了21次共572萬元，而李也坦承犯行，繳回全部犯罪所得，並咬出林振宏也收賄。
一、二審審結後，考量李咬出共犯林振宏，適用證人保護法規定，減輕其刑，均依貪汙罪判李8年徒刑，褫奪公權3年；案件上訴，最高法院認為，李世昌在偵查中供出重要案情及林振宏的犯罪事證，使得檢方得以追訴，且李在偵查中自白，繳回全部犯罪所得，一、二審判決雖有替李減刑，但卻未依法適用貪污治罪條例第8條第2項後段規定，再減輕其刑，故原判決有違誤。
另外，最高法院指出，原判決就賄款總金額合計為1144萬元，李世昌與共犯林振宏平分後應為572 萬元，但原判決卻在理由、事實欄記載李世昌收賄573萬元，也有違誤。最高法院認為，以上違誤情形不影響事實認定，最高法院可以自為裁判，故撤銷原判決、一審判決，改判李世昌6年4月徒刑，褫奪公權2年。而林振宏一審被判16年徒刑，目前另案於二審審理中。
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