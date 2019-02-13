要坐牢！三線一星分局長包庇電玩 最高法院改判6年4月

2019-02-13 16:14 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



前高雄市警局三民二分局長李世昌在任行政科專勤組長時，向電玩業者收賄21次，共收取572萬元賄款，一、二審均依貪汙罪判8年徒刑，褫奪公權3年。案件上訴，最高法院今天自為改判6年4月徒刑，褫奪公權2年，並沒收犯罪所得，全案定讞。

判決指出，李世昌2011、2012年擔任高雄市警局行政科專勤組長期間，處理賭博性電玩、取締色情工作，而電玩業者為了避免被取締，透過管道認識李世昌，企圖行賄。李世昌首次拒絕收賄，業者仍透過李的部屬葉嘉雄，持續向李行賄，李最後答應收錢，並和專勤組二線三星警務正林振宏多次收受賄款，共計李收了21次共572萬元，而李也坦承犯行，繳回全部犯罪所得，並咬出林振宏也收賄。

一、二審審結後，考量李咬出共犯林振宏，適用證人保護法規定，減輕其刑，均依貪汙罪判李8年徒刑，褫奪公權3年；案件上訴，最高法院認為，李世昌在偵查中供出重要案情及林振宏的犯罪事證，使得檢方得以追訴，且李在偵查中自白，繳回全部犯罪所得，一、二審判決雖有替李減刑，但卻未依法適用貪污治罪條例第8條第2項後段規定，再減輕其刑，故原判決有違誤。