孽子持剁骨刀傷老父 再為討錢違反保護令恫「打死你」

2019-02-13 16:10 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



基隆市李姓男子曾因酒後情緒不佳，以剁骨刀平面拍打老父背部，經基隆地方法院核發保護令，但時隔一個月，李男竟再為索錢，惡意違反保護令，出言恫嚇老父「打死你」，鄰居看不下去，報警處理。案經基隆地檢署偵結，認定李男涉犯傷害直系尊親屬、違反保護令等罪嫌，依法提起公訴。

據檢警調查，李男曾有盜匪、竊盜、妨害公務、公共危險等多項前科，去年7月31日晚間，一時酒後情緒失控，持剁骨刀平面拍打老父背部，導致李父後背處有4處鈍傷，經基隆地方法院裁定核發暫時保護令，要求李男不得在身體、精神、經濟上騷擾、控制、脅迫、侵害李父。

豈料，保護令送達同日，李男深夜時分竟放肆在老父房內大聲索討7萬元，見老父親不願交出錢，他不僅大聲辱罵老父，還恫稱要打死老父親，辱罵聲量大到驚動鄰居，趕緊報警處理。

李男到案坦承違反保護令、脅迫老父親，但堅決否認曾在7月31日持剁骨刀傷父，他辯稱，他只有打父親手臂，其他傷勢都是老父親自己跌倒造成的，說要「打死他」，也是因被挑釁。