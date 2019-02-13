劣質鹿茸藥酒高價販售 假中醫判2年6個月

2019-02-13 15:58 聯合報 記者 聯合報 記者 姜宜菁 ╱即時報導



沒有中醫師或藥劑師資格的陳柏池104年間在嘉義縣梅山生態廣場幫人看診，並找湯富榮、林阿妲、馬敬陞、林素綢和王阿和等人擔任外務到風景區向年長者搭訕，推銷偽藥酒，每甕售價4萬4400元到14萬5千元不等，嘉義市第二警分局偵查隊105年查獲，陳否認涉案，僅銷售鹿茸，嘉義地方法院今天依違反藥事法判陳柏池有期徒刑2年6個月，外務等4人判一年2個月到一年10個月不等徒刑，王阿合無罪。

陳供稱，沒有賣鹿茸酒，只是賣鹿茸，他只是請客人自行到中藥行抓藥，但客人為了減省時間請他處理，他就到藥行抓藥，由客人自行將藥材加入再販售，在偵查庭上陳否認假扮醫師、泡製藥酒和宣稱療效。

法官傳喚多名證人，打臉陳柏池的說詞，且陳所說的藥材單僅記載藥材名，卻無配方和重量、比例，顯見任何人無法拿該字條自行到中藥行抓藥，而每甕偽藥酒以4萬4400元到14萬5千元不等販售給被害人，犯罪時間長達1年多；陳辯護律師請法官看在陳事後與6名被害人達成和解給予緩刑，法官審酌陳犯後以虛應故事，沒有悔悟的心，因此判有期徒刑2年6個月。

多名證人指證是透過湯富榮和林阿妲等4名外務介紹下購買，至於王阿和僅陳柏池單一人供詞，證人無法確認是王阿和購買；嘉義地方法院判湯富榮和林阿妲等4名外務一年2個月到一年10個月不等徒刑，王阿合無罪。

警方調查陳柏池自稱是中醫師，雇用湯男等人在雲嘉地區的風景區，與老人家搭訕聊天，伺機「置入推銷」鹿茸藥酒，誆稱到梅山給陳中醫師把脈，食用鹿茸藥酒治百病，精氣神俱佳。