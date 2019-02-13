胡睿兒性侵案判2年 坦承犯罪和解未獲緩刑

2019-02-13 15:57 中央社 台北13日電



胡睿兒。 本報系資料照／記者陳正興攝影 分享 facebook 藝人胡睿兒被控撿屍性侵案，台北地院今天判刑2年。胡睿兒審理期間坦承犯罪並以40萬元和被害人和解，盼能緩刑，但法官認為被害人未完全原諒胡睿兒等因素，最終沒有宣告緩刑。

判決指出，胡睿兒去年6月16日晚間11時許前往台北市信義區某夜店飲酒；6月17日凌晨1時左右，受害女子與友人也到該夜店消費。受害女子在舞池認出胡睿兒，因而與友人找胡睿兒聊天喝酒。

檢警調查，胡睿兒與受害女子凌晨3時許離開夜店，2人相偕到大樓樓梯間；女子因酒醉癱軟，趴在胡睿兒身上。胡睿兒見女子酒醉無力反抗之際，進行乘機性交。台北地檢署依乘機性交罪嫌將他起訴。

法官認為，胡睿兒犯後坦承犯行，並在起訴後2個月內與被害人以新台幣40萬元達成調解，雖適用刑法第59條減刑，但他未克制一己私慾，乘機對被害人性交，造成被害人身心受創甚劇，留下難以磨滅的陰影，判處2年徒刑。

胡睿兒在審理期間曾希望法官判刑時宣告緩刑。不過，法官認為，雖然胡睿兒沒有前科，犯後坦承犯行且賠償被害人，但如果這樣就可獲得緩刑宣告，與乘機性交罪所保護的個人法益及被告造成的危害相比，顯不相當。

判決表示，被害人雖然在調解時表明不再追究胡睿兒的刑事責任，但後來又表示「經過反覆思慮，最終認為不希望被告緩刑」，可見胡睿兒雖與被害人達成調解，但其行為尚未能獲得被害人由衷原諒。

法官審酌胡睿兒的犯罪情節，以及他犯後曾一度否認犯行，難認日後無再犯之虞，若未受刑之執行，難認足收警惕之效，所以不予宣告緩刑。