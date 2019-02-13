山路落石砸車傷人 女子獲判國賠57萬餘元

2019-02-13 14:56 聯合報 記者 聯合報 記者 黃瑞典 ╱即時報導



張姓女子前年3月開車行經苗62線錦赴大橋附近路段，遭邊坡落石擊中，她聲請國賠，一審認為苗栗縣府已在邊坡設防護網，落石屬天然災害不可抗拒因素駁回，但二審認為落石路段山壁岩層裸露缺乏植被，曾發生落石意外，並非不能預見及事先防範，認為縣府有公共設施設置欠缺責任，判縣府應賠償57萬餘元確定，縣府已收到判決書正簽辦如數賠償。

張女於106年3月14日下午5點多開車沿苗62線道路從泰安往大湖方向行駛，行經錦赴大橋附近路段，車子遭左側邊坡上方山壁落石擊中，車頭、車門等多處嚴重凹損，她的臉、腳多處撕裂傷，左手骨折。

張女主張，縣府雖在苗62線設有局部邊坡圍牆及防護網，但事故路段邊坡上方山壁落石處，卻無防護設施，該路段並非首次發生落石，縣府在她的車被落石砸中後始施作邊坡水泥鋪面，足見事發時並無盡力防止落石滑落，而有設置或管理欠缺，聲請國賠52萬餘元。

縣府主張，邊坡設有擋土防護網防止土石崩落與保護行車安全，此事故落石處距離地面約30公尺，位於防護網上方，地勢垂直高聳陡峭，無法架設防護設施，且當天下雨，土石崩落可能是雨水沖刷導致土石鬆動，屬偶發事件，非擋土防護設施發生瑕疵、怠於修護所致，苗62線屬山區道路，常有零星落石發生，沿途設有26面警告標示提醒用路人避免危害。

苗栗地院審理時，法官現勘認為苗62線沿山開闢，路段大多緊鄰陡峭山壁，邊坡因地質、地勢、氣候、地震等自然因素都有落石可能，此案落石位置高度顯逾一般邊坡圍牆設置的範圍，且石塊係自垂直的山壁落下，非直立式邊坡圍牆所得攔阻，防護網也無年久失修的情形，縣府設置、管理並無欠缺，應屬降雨土石鬆動滑落，不可抗力的因素所致，駁回張女聲請。