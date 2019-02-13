誰摔死了李新？ 法院判珠寶商得賠償郭新政110萬元

2019-02-13 14:33 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



郭新政。本報資料照片 分享 facebook

前台北市議員李新前年9月28日清晨，從前妻住處11樓墜地身亡，死因引起諸多揣測，李新前女友郭新政在臉書成立粉絲專頁「誰摔死了李新」，以類戲劇手法拍攝影片，點名和國民黨前立委羅淑蕾有關。郭新政除控告羅淑蕾偽證、使用變造證據罪，她也向蕓賞珠寶求償500萬元懲罰性違約金，台北地方法院今天宣判，判蕓賞珠寶、負責人嚴嘉慧各應賠償郭新政55萬元，合計共110萬元，可上訴。

這場珠寶糾紛起因於2014年，「沈記玉飾」公司小開沈昊諺，因缺錢而利用家族名號，向同業謊稱可以代銷珠寶，拿走2億元珠寶、鑽石和柏金包，卻典當換現金，沈遭判刑5年4月定讞；捲入糾紛的郭新政被判刑4月定讞。，

郭新政提告主張，她2014年借款給沈贖回典當的珠寶，但蕓賞珠寶負責人嚴嘉慧認為珠寶是她被沈騙走的，最後由羅淑蕾介入協調，三方最後在當鋪簽署「借款清償及珠寶返還協議書」，約定蕓賞珠寶要以7147萬買回珠寶，另嚴嘉慧在臉書批評她，嚴應該登報道歉，否則得支付500萬元違約金。她認為，嚴嘉慧事後未履約，更反告她詐欺，已經違反協議內容，故提告請求賠償500萬元。

蕓賞珠寶、嚴嘉慧則抗辯，當初是受郭新政脅迫才簽署協議書，協議書應屬無效，且在向法院提出詐欺訴訟時，就等同於撤銷當初的協議，協議書內容早已失去效力。