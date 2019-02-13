砂石車自撞蘇花山壁 幸無人傷亡

2019-02-13 14:31 中央社 宜蘭縣13日電



一輛砂石車今天行經蘇花公路137.2公里處（宜蘭南澳段）時，疑似剎車不靈，自撞山壁，所幸謝姓駕駛沒有受傷。

蘇澳警方於上午8時30分獲報，蘇花公路137.2公里處（宜蘭南澳段）有一輛砂石車自撞山壁，佔用北上車道，現場單線雙向管制通行。

警方調查，砂石車謝姓駕駛沒有受傷，酒測值為0，事故原因疑似剎車不靈造成，但詳情還有待進一步釐清。

公路總局第四區養護工程處表示，事發後已請大型拖吊車前往現場，將事故車輛吊離。